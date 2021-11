"On n'a pas voulu prendre de risque": les réactions après le match nul de l'AS Monaco contre le PSV Eindhoven

"La première période? Je ne dirais pas qu'on a ressenti de la peur mais on était dans la retenue. C'était un match important et on n'a pas voulu prendre de risque. C'est possible qu'on ait calculé même si on voulait prendre nos distances avec le PSV."

"Ce qu'on va retenir, c'est qu'on reste premiers du groupe. La performance n'a pas été bonne, on n'a pas été à la hauteur, mais c'est le football. Il y a des hauts et des bas."

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"Ce n'était pas le meilleur match des deux équipes. C'était une rencontre très tactique. On était très bas en première période, on a laissé le ballon. Mais si tu ne peux pas gagner, tu ne dois pas perdre. C'est ce qu'on a fait."

"On sait que l'on peut jouer mieux mais on est encore premiers et on souhaitait conserver cette place. Je pense qu'on a voulu gagner mais en première période on n'avait pas assez confiance. Notre rythme était faible. On n'a pas assez montré notre envie. On était lourds, peu en confiance."

"On a plus tenté en seconde période, on était beaucoup mieux mais le PSV est une bonne équipe. Je considère qu'on est dans un groupe de Champions League."

"Mon discours à la pause? J'essaie d'être calme d'habitude, mais parfois vous devez parler plus fort pour réveiller le vestiaire."