"On n'a pas perdu notre football du jour au lendemain": Djibril Sidibé dans le groupe de l'AS Monaco pour la Ligue des Champions

Etes-vous de retour à votre meilleur niveau?

"J'ai repris les séances d'entrainement, le coach fera ses choix mais je suis prêt pour le match. C'est une bonne chose.

Quel poids aura ce match dans la période difficile que traverse le club?

L'objectif c'est d'engranger de la confiance et donc de gagner des matches. On vit une période un peu difficile, la Ligue des champions c'est un rêve, il faut montrer beaucoup de détermination. Dans nos têtes, on est prêt pour l'emporter à la maison.

Que faire pour l'emporter?

Il faut être très concentré, c'est un match de très haut niveau, il ne faut pas douter de nos partenaires, de nous. On joue à la maison, à nous de tout donner, s'investir au maximum.

Comment vivez-vous cette période délicate, et surtout, comment s'en sortir?

Je n'ai pas de réponse pour s'en sortir, la base de tout c'est le travail. On doit tous se remettre en question, on a tout pour bien travailler, ici. Le souci est mental, à nous de renverser la situation par le travail, la rigueur, l'abnégation. On est mieux dans le jeu même si au niveau comptable, c'est difficile.

Avez-vous peur de mal faire?

On avait l'habitude de démarrer les matches avec beaucoup d'agressivité, d'intensité, on gagnait nos duels rapidement. Mentalement, on est affecté, ce n'est pas la seule raison mais on manque, sans doute, un peu d'expérience. On n'a pas perdu notre football du jour au lendemain. J'espère que cela va basculer de notre côté dès demain."