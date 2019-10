"On n’a pas agi comme une équipe": Benjamin Lecomte réagit après la défaite de l'AS Monaco à Montpellier

La défaite

"C'est un coup d’arrêt logique, on n’a pas fait le match qu’il fallait pour venir embêter cette équipe. Ils ont fait du Montpellier, en étant très costauds et efficaces. Il fallait montrer plus, c’est dommage parce qu’on s’est créé les premières occasions, mais dans le foot ça ne pardonne pas.

Il faudra retrouver le visage qu’on a montré la semaine dernière pour espérer. C’est un peu le problème cette année, quand il y a des choses qui ne vont pas dans notre sens, on a tendance à baisser la tête.

Ça arrive de prendre des buts mais, même à 2-0, le match n’était pas terminé. En deuxième mi-temps, on aurait pu faire bien mieux, mais ça n’a pas été le cas, et ils nous ont sanctionnés.

Ce soir, on n’a pas agi comme une équipe, sinon on n’aurait pas sombré. Maintenant, il y a la trêve internationale qui j’espère va nous faire du bien. Il y a de la qualité dans cet effectif, j’espère qu’on va sortir grandi de cette défaite. Mais même la qualité ne suffit pas quand on n’agit pas en équipe."

Le retour à la Mosson

"C’était particulier de jouer contre des amis, le public m’a applaudi, je le remercie. Mon bon match ? C’est secondaire."

La blessure de Lloris

"Je lui souhaite beaucoup de courage et un bon rétablissement. J’ai vu les images cet après-midi, c’est pas très joli. Mais c’est un très grand professionnel, un très grand gardien, et il reviendra encore plus fort."