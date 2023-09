Pascal de Maesschalck, directeur du développement des jeunes à l’AS Monaco: "Ces jeunes joueurs de football chassent leur rêve et travaillent dur pour atteindre leurs ambitions"

Lors de la rentrée, vous insistez sur les valeurs à adopter et à respecter…

Chaque saison, on répète le même message: ils doivent prendre plaisir à aller à l’école. Nous sommes l’un des seuls clubs de football à avoir la sienne. L’Academy existe pour gagner des prix individuels et collectifs, former des joueurs mais aussi des hommes bons. Cela demande un grand respect: d’abord pour soi en tant que joueur, car ils sont ici pour se développer, ensuite pour les enseignants et éducateurs qui donnent de leur temps, pour le matériel mais aussi envers notre président Dmitry Rybolovlev qui a permis que le bâtiment de la Diagonale voie le jour.

À quoi servent les activités socio-éducatives?

À leur ouvrir l’esprit sur le monde qui les entoure, en dehors de celui du football. On collabore avec le Musée océanographique pour apprendre à respecter les océans et l’environnement. On parle de gestes antidopage, on invite des personnes de Peace and Sport qui œuvrent à la paix dans le monde avec le pouvoir du sport. C’est primordial qu’ils rencontrent des gens avec un certain vécu.

À quoi ressemble une semaine type?

Pour résumer, le matin, ils vont à l’école et l’après-midi, ils s’entraînent, sauf le mercredi où c’est inversé. Le week-end, il y a aussi un entraînement le samedi matin. S’ils jouent à domicile, ils ont le samedi après-midi de libre. Le lundi, qui est aussi un moment de soins, on donne un peu de repos à ceux qui ont joué le match du dimanche. Globalement, c’est dur. Ces jeunes ont des responsabilités et font beaucoup de sacrifices.

Certains abandonnent?

Non. Ils sont ambitieux donc rigoureux et disciplinés. Ils connaissent la valeur du sacrifice. Attention aux a priori : ces jeunes joueurs de football ne touchent pas beaucoup d’argent. Ils chassent leur rêve, veulent le réaliser et travaillent dur pour atteindre leurs ambitions.