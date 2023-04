"On est très unis, focalisés sur le terrain"... Avant la rencontre contre Brest, Didier Digard rassure après la semaine mouvementée

Comment faire abstraction de ce contexte pesant autour du club, avec entre autres, vendredi matin, une perquisition au siège du club en lien avec l’affaire Galtier ?

Il n’y a pas d’explication particulière. On est très unis, c’est notre fonctionnement. On sait ce qu’on veut, on ne prête pas attention au reste. On ne peut pas nier que ça existe mais on fait en sorte que ça ne nous atteigne pas. On est focalisés sur le terrain.

N’est-ce pas fatigant à gérer tout de même ?

Je pensais que ma phrase était française. J’ai dit que deux versions s’affrontent et que la vérité sortira. C’est passé pour une prise de position alors que c’était très français dans mon esprit. Je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, tant mieux pour nous que la justice ait été saisie. On a la certitude qu’une vérité sortira. A ce moment-là, on pourra peut-être s’exprimer mais pas avant.

Avant ça, c’est le tribunal public et c’est terrible

Une enquête judiciaire, c’est la meilleure nouvelle pour vous, donc ?

Sincèrement, c’est génial. Avant ça, c’est le tribunal public et c’est terrible. Sur mon cas, c’est parti d’un truc où il aurait été dit des choses sur moi, et ça finit en « c’est moi le fautif ». C’est ça le tribunal public, c’est chacun son avis dans n’importe quel sens. Et ensuite, la moindre déclaration, pourtant très française, devient catastrophique.

Maintenant, c’est bien, on n'a plus à en parler et on est concentrés sur le foot. Le problème, c’est que ça touche forcément les familles ce genre d’affaires. La pression, les voyages, j’adore. Je fais ce métier pour ça. C’est le foot qui me plaît. Je ne parlerai jamais de religion en public. Je le fais chez moi, sinon ça part dans des débats hallucinants. Cela tombe bien, chez moi, il y a vraiment de tout pour le coup (sourires).

Vous aviez dit qu’il y avait un certain retard en France, aimeriez-vous qu’il y ait un débat à tête reposée plus tard pour qu’on avance sur ces choses-là ?

On va prendre le cas de l’OGC Nice, pour être très concret, où, pour parler du vivre-ensemble, on a fait intervenir toutes les religions. On les a fait intervenir au Centre de Formation, pour l’éducation des jeunes, pour l’ouverture d’esprit. On leur a fait visiter tous les monuments de chaque culte. On est très ouverts, à notre échelle. En parler ça facilite les choses. Mais remettre en cause la société ça va repartir dans des débats sans fin. On a moyen de faire mieux, mais on n’est pas les pires non plus.

Est-ce le moment de faire tourner à Brest, compte tenu de l’enjeu du retour contre Bâle ?

Les entraînements me laissent penser que tout le monde peut répondre présent, sans que le niveau de l’équipe soit diminué. On est prêts, tous les joueurs veulent enchaîner les matchs, même ceux qui les jouent tous comme Khephren (Todibo), JC (Todibo) ou Dante. Il y a des incertitudes parce qu’on a dépensé beaucoup d’énergie jeudi. Je n’ai pas encore arrêté ma réflexion pour le onze.