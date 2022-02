"On est dans un marathon". Les mots de Philippe Clement avant le match Monaco - Lorient

Le match contre Lorient

"On veut gagner tous les matchs. Le classement des équipes que l'on va rencontrer ces trois prochaines semaines (Lorient, Bordeaux et Reims) n’est pas si important. A l'aller, Monaco a perdu contre Lorient. On doit rester concentrés sur nous-mêmes. On doit prendre le plus de points possible. On est dans un marathon. On doit être là tout le temps. C’est aussi dangereux de jouer contre Marseille, Strasbourg, Lorient ou n'importe quelle équipe. Bien sûr, les styles de jeu ne seront pas les mêmes, on doit s’adapter. On doit jouer notre jeu sans oublier que l’adversaire a des qualités, de façon offensive mais en étant organisés, pas naïf. On travaille sur ça, c’est de mieux en mieux. Mais bien sûr, ce sont de nouveaux tests."

La qualif' contre Amiens

"On a fait des changements, on a donné des minutes à des jeunes joueurs comme Maghnes (Akliouche), titularisé pour la première fois. Il y avait moins d’automatismes, j’ai trouvé la seconde mi-temps mieux que la première. On a concédé quelques occasions, j’aurais aimé que l'adversaire s'en procure moins, mais on n’a jamais été vraiment en difficulté."

Les blessés

"Djibril (Sidibé) s’est entraîné toute la semaine, Myron (Boadu) et Benoit (Badiashile) poursuivent leur entraînement individuel. Golovin a participé aux séances ces deux derniers jours. Il peut faire partie du groupe. Fabregas ? Il a été hors du groupe trop longtemps. On cherche à organiser un match amical. Pour lui, c’est une nouvelle préparation. Je le connaissais d’avant. C’était un très grand joueur. Je dois analyser son niveau. Je pense seulement à gagner des matchs et développer des joueurs. Les fins de contrat, ça ne rentre pas en compte, à part peut-être les deux dernières semaines de la saison".