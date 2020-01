"On doit retrouver cette cohésion": Adrien Silva s'exprime avant le match Nîmes - AS Monaco

Quel recul avez-vous sur la défaite de Saint-Etienne?

"On aurait dû être meilleur dans les 30 derniers mètres, concrétiser nos occasions. Il y a des matches comme ça ou on a l’impression que l’on peut passer la soirée sans marquer…"

L’aspect défensif de l’équipe pose souci.

"On travaille beaucoup à l’entraînement, le coach nous fait passer ses idées. On sait ce que l’on veut améliorer. On souhaite aussi ne pas prendre de buts mais il y a un adversaire qui, parfois, fait ce qu’il faut pour nous mettre en difficultés. Quand tout le monde est dans le même sens, défensivement ou offensivement, c’est plus difficile pour l’adversaire. On doit retrouver cette cohésion."

Tchouaméni et Fofana viennent d’arriver, il y a de la concurrence au milieu, comment le vivez-vous?

"J’ai toujours connu des clubs avec de la concurrence, ça fait partie de notre métier, de l’évolution d’une carrière."

Vous étiez capitaine contre Saint-Etienne, c’est une nouveauté.

"Ça ne change rien dans ma manière d’aborder un match, je fais partie des 5 capitaines de l’équipe, je donne le meilleur de moi-même avec ou sans brassard. Je me sens concerné au sein du groupe, continuer ici à la fin de mon prêt (30 juin) fait partie de mes perspectives mais c’est encore trop tôt pour aborder le sujet."

Fabregas est sujet à de nombreuses critiques, comment est-il?

"Quand les résultats ne sont pas là, il y a toujours des critiques, c’est naturel dans le football, dans la communication, il faut savoir vivre avec. Avec son expérience, ça ne le touche pas, ni le groupe d’ailleurs. Les critiques font partie de notre boulot."

Le résultat de Paris est-il un trompe-l’œil?

"Ce n’était pas un bon résultat puisqu’on voulait gagner là-bas, et le fait de perdre un match ne veut pas dire que l’on a mal joué aussi. On a produit du jeu, on a eu des occasions."

Le match de Nîmes sera déterminant pour la suite?

"Le championnat est très équilibré, si on regarde le classement pur (Nîmes est 19eme) on peut se mettre en danger en abordant ce match à la légère. Il faut respecter toutes les équipes, on va aborder ce match avec beaucoup de sérieux car il faut l’emporter."

L’objectif de terminer en podium est-il toujours envisageable?

"Il est toujours présent, même quand on était très mal classé même si nos derniers résultats ne nous aident pas, mais on ne va pas baisser les bras."

Le calendrier des prochains matches est abordable, est-ce facile?

"Ça passe d’abord par une victoire à Nîmes, il ne faut pas se projeter trop loin, on réfléchira au reste ensuite."