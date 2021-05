"On croit en nos qualités". Niko Kovac aborde la finale de la Coupe de France contre Paris avec sérénité et ambitions

Coach, êtes-vous optimiste avant la rencontre de mercredi ?

On a gagné 5 matchs pour aller en finale. Les deux équipes veulent gagner le titre, je m’attends à un bon match. On sait à quel point c’est dur contre le PSG mais on croit en nos qualités. On a hâte que ce match débute.

Etes vous satisfait des effets de la bulle de performance mise en place pour le sprint final ?

La bulle nous permet de prendre soin de nous, de nous protéger de la Covid, d’arriver au succès. L’atmosphère est fantastique, on a un bel hôtel avec vue sur la mer. On vit comme une petite famille. J’espère livrer de belles prestations pour bien finir la saison.

Gagner un titre serait une juste récompense au regard de votre saison et notamment de ce que vous montrez en 2021 ?

On fait une super saison, c’est certain. Il reste deux matchs. En championnat, on a 77 points. J’ai vu passer une stat’ qui disait qu’en 2021, on est la deuxième équipe la plus performante derrière City. Mais nous ne sommes pas encore qualifiés pour la LDC. Quelle que soit l’issue de cette saison, on aura passé un bel exercice, on a travaillé dur pour en arriver là. On est ici pour gagner, c’est dans notre ADN, c’est notre ambition. Mais on joue contre une grande équipe, les favoris.

Quelle sera la clé du match ? Y-aura-t-il un plan anti Mbappé ?

Le plus important, ce sera notre capacité à jouer comme une équipe. Attaquer et défendre ensemble. C’est dans ce domaine qu’on a fait le plus de progrès cette saison. On a progressé avec mais surtout sans le ballon. Le match au Parc des Princes (remporté 0-2) a été un déclic. Mbappé est selon moi le meilleur joueur du monde actuellement. Il faudra être soudé car on ne l’arrêtera pas si on ne défend pas à plusieurs sur lui. Il faudra être soudé. Si on met les mêmes ingrédients dans la solidarité que face à Rennes dimanche, alors on aura la possibilité de faire quelque chose.

Il y a une interrogation sur les présences ou non de Neymar et Kimpembe (ils sont suspendus mais Paris a fait appel auprès du CNOSF). Cela change beaucoup de choses pour vous ?

Je préfère jouer contre les meilleurs bien sûr, mais je pense aussi que les règles sont les règles et elles sont assez claires. Même sans ces joueurs-là, il y a déjà énormément de qualité dans le groupe parisien. Leur présence ne va pas changer notre perception. Il faudra attaquer et défendre tous ensemble.

Avec cette finale intercalée avant un match capital dimanche en championnat, comment abordez-vous cette semaine de tous les dangers ?

C’est une semaine très importante. Le calendrier est ce qu‘il est, je ne me plains pas. Ce sont des temps difficiles. Physiquement, on est bien préparés, on ne craint aucune méforme. On a récupéré des solutions sur le banc. C’est une bonne chose.

Majecki a participé à toute la campagne. Sera-t-il titulaire ?

Il a fait un super travail. Je pense tout particulièrement aux matchs contre Lyon, contre Nice.Je ne peux pas répondre à votre question parce que je n’en ai pas encore parlé avec mes gardiens.

Jovetic et Diop sont-ils prêts ?

Jovetic est apte pour demain. Sofiane a l’air d’aller mieux mais on veut en être sûr avec la séance d’entraînement de tout à l’heure.

Vous avez gagné deux finales de Coupe en Allemagne. Quelle est la recette ?

Avec mon frère, on a disputé trois finales de Coupe d’affilée. C’est la quatrième. Mais c’est un autre contexte, une autre équipe, un autre pays. On doit jouer avec confiance, croire en nous. Si les têtes sont claires, détendues, les pieds suivront forcément.