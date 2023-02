"On a su rester disciplinés''... L'entraîneur de Monaco Philippe Clement satisfait de son équipe, victorieuse 2-0 à Clermont

Après la rencontre, Philippe Clement était satisfait du visage affiché par son groupe. Contrairement aux derniers matchs à Marseille (1-1) et contre Auxerre (victoire 3-2), ses hommes ont joué un match plein. Ils n'ont pas levé le pied après la pause.

Philippe Clement, entraîneur de Monaco

"Marquer un but très tôt, c’est important. L’équipe pousse pour cela. On s’est créé beaucoup d’occasions. On a appris les leçons de notre match contre Auxerre. On doit continuer comme ça. C’est toujours important de ne pas encaisser de but car tu es certain d’avoir au moins un point. ça fait désormais 32 matchs qu’on marque. On a su rester disciplinés, avec une bonne structure. On a vu un Minamino qui était vraiment bien, comme Matazo l’avait été à Marseille. Tous nos joueurs sont prêts physiquement et mentalement aussi. Les onze joueurs sur le terrain ont mis beaucoup d’énergie dans les duels. J’ai beaucoup de respect pour Clermont, ils ont eu de très bons résultats. Ils ont gagné contre des équipes qui luttent pour l’Europe. C’était un défi de l’emporter ici. Eliesse (Ben Seghir, forfait hier) ? Il a reçu un coup sur le pied. Je ne pense pas que cela soit vraiment grave, il aurait peut-être pu être présent avec nous. Il devrait être disponible pour le prochain match. Maintenant on doit rester concentrés sur nous et notre dynamique de cinq victoires et deux nuls depuis la reprise."

Pascal Gatien, entraîneur de Clermont

"Contre Monaco, être mené 2-0 après treize minutes, c’est compliqué. On a accusé un peu le coup. On a été plus entreprenants, agressifs ensuite. Avec un but, on aurait pu les mettre en difficulté. On n’était pas loin de revenir mais ils ont retrouvé de la maîtrise en fin de match. On a eu du mal à se créer des occasions. Ils avaient plus d’arguments que nous. A 2-0, j’ai eu peur mais on a montré des qualités morales pour essayer de revenir. Je n’ai rien à reprocher aux joueurs. La qualité du pressing adverse nous a posé des soucis et on a manqué de justesse technique."