"On a souffert mais on s'est battus": l'entraîneur de Monaco réagit après la victoire de son équipe face à Brest

"Je suis heureux d’avoir gagné ce match", a dit le coach autrichien.

"Tout le monde voit que Brest réalise une belle saison et je félicite cette équipe pour son match. Après notre défaite à Lille, il était important de l’emporter. Le fait qu’on ait subi en seconde période n’était pas de notre volonté. On préfère être proactifs mais on n’a pas pris les bonnes décisions en contre. C’est aussi ce qui fait que je ne suis pas satisfait de notre performance dans sa globalité. On a beaucoup souffert mais on s’est battus. Le choix de titulariser Balogun à la place de Ben Yedder? J’ai hésité à aligner un dix et deux buteurs mais je pensais qu’on aurait plus de créativité avec deux dix face à leur seul numéro six. Et Balogun attaque plus facilement la profondeur que Wissam. Balogun s’est beaucoup donné même si ça n’a pas été facile pour lui. Il a été souvent dans le duel. L’arbitrage? Chaque coach peut s’en plaindre. Je ne suis pas sûr que notre but était hors-jeu. Zakaria? Je lui ai dit que c’était étrange de le voir marquer de la tête (sourire). Il a un bon timing mais ce n’est pas le meilleur de la tête. Il a été fantastique."