"On a gagné le match même si ça a été au forceps": les réactions après le match AS Monaco-Reims (2-1)

Wissam Ben Yedder (attaquant de Monaco)

"Ce n'est que le début mais les premières impressions sont bonnes. On ne peut pas encore totalement juger ce qu'on produit mais on a eu de bonnes sensations et ça s'est bien passé. On a gagné le match même si ça a été au forceps. Les consignes du coach, qui veut nous faire récupérer le ballon haut? C'est bien, ça nous fait courir et prendre les espaces. On essaie de changer le jeu d'un côté à l'autre et c'est une chose dont on a besoin. On l'a plutôt bien fait."

Robert Moreno (coach de Monaco)

"Je suis très content parce que nous avons vu sur le terrain tout ce que j'avais demandé à l'équipe. Nous avons marqué deux fois et pour moi c'est important. On a su récupérer le ballon rapidement. Seuls de grands joueurs ont la capacité de faire ce type de match après seulement une semaine de travail. Ce sont déjà des informations pour nous (le staff, ndlr). Je veux féliciter les joueurs. Pour une équipe qui vient de changer d'entraîneur, initier ce nouveau cycle par une victoire est important. Ce sont les meilleures conditions pour préparer nos deux matchs contre Paris. Est-ce que j'alignerai la même équipe face au PSG? Je ne sais pas encore."

David Guion (coach de Reims)

"On a eu l'opportunité de l'emporter avec ce penalty mais on a laissé passer notre chance. Pour un match de reprise, les deux équipes n'étaient pas trop mal physiquement. Il était logique que Monaco mène au score, parce qu'ils avaient plus de possession. Ça nous a réveillés. On n'a pas très bien géré le temps additionnel. On s'est déstructurés. On a manqué de lucidité, tenté des percussions individuelles qui n'avaient pas lieu d'être. Le deuxième but monégasque est totalement annulé s'il y a la VAR."