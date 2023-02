"On a eu les opportunités pour tuer ce match"... Les réactions après le match de l'AS Monaco face au Bayer Leverkusen

Moussa Diaby (attaquant du Bayer Leverkusen) :

''La qualification fait plaisir. Monaco est une belle équipe et on a vu beaucoup de buts des deux côtés. On a donné le maximum pour atteindre les huitièmes. Le coach nous a dit qu'il fallait rester tranquilles dans les têtes. On avait besoin d'un but pour nous relancer. Les Monégasques étaient contents après le match aller mais je ne sais pas s'ils ont abordé ce match avec un manque de retenue. On a accéléré le jeu quand il fallait pour marquer. Mon tir au but ? Je n'avais pas la volonté d'être cinquième tireur. On avait choisi un ordre précis avec le coach. Je n'ai pas tremblé. J'ai choisi un côté et j'ai frappé à fond.''

Malang Sarr (défenseur de Monaco) :



''Il y a beaucoup de déception, surtout avec le match que l'on a proposé. Ce n'est vraiment pas mérité d'être éliminés. Cela va rester en travers de la gorge. Si on regarde les deux matchs, on a produit du jeu. Ce soir, on gère bien la première mi-temps mais on prend un but évitable et ils concrétisent leurs occasions ensuite, qui sont des demi-occasions. Dans l'ensemble, on peut être fiers de nous mais il peut y avoir des regrets aussi. On a eu les opportunités pour tuer ce match. On a laissé des forces avant le derby mais on a vu qu'on pouvait finir des matchs à dix cette saison, que l'apport du banc était quelque chose de fort aussi chez nous. On sera prêts. On va prendre cette élimination comme une revanche pour le championnat. On va tout mettre sur la Ligue 1. Cela va nous donner de la force. On va aller chercher le plus haut possible et on va faire une belle fin de saison. Le derby sera un match ultra important et particulier pour moi (contre son ancien club). Je l'attends forcément.''

Xabi Alonso (entraîneur du Bayer Leverkusen) :

"Je suis très heureux pour les joueurs. Le chemin sera encore long et ça n'a pas été très facile ce soir. Mais on a bien joué et on a su garder le contrôle de nos émotions. Je suis content de notre match. Il a été très complet. Les tirs au but ? Je n'avais pas peur. On était en Coupe d'Europe mais j'avais beaucoup de confiance en mes joueurs. Tout le monde est restés sereins.''