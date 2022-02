"On a été hyper dominants..." La déclaration de Philippe Clement après la victoire de Monaco contre Lyon

Philippe Clement (entraîneur de Monaco) :

"Je suis très satisfait. On a été hyper dominants. On a su se créer de bonnes occasions. On a manqué un peu d'efficacité. A la fin de la première période, cela aurait pu déboucher sur un 3 ou 4-0. On a eu moins d'occasions en seconde période, mais Lyon a dû réagir et on a évolué davantage en transition. Ils n'ont pas réussi à se créer beaucoup d'occasions pour autant. Je suis content de la progression de l'équipe, même si ce n'était pas le match parfait. C'est une victoire importante. Ben Yedder ? Je ne veux jamais parler de mes collègues et de l'utilisation qu'en faisait Niko Kovac. Il y a toujours des idées différentes d'un coach à l'autre. Wissam doit juste confirmer ce qu'il fait actuellement. Il n'y a jamais de joueurs certains de jouer chaque match. Il ne marque pas seulement des buts, il est aussi disponible et fait beaucoup de choses sans ballon. Est-ce que Lyon est toujours un concurrent ? Tout le monde l'est. Je ne regarde pas beaucoup le classement. On doit confirmer. Je ne veux pas voir des joueurs trop contents et qui ne sont pas prêts contre Amiens."