"On a encore trop de joueurs introvertis": l’entraîneur monégasque Philippe Clement attend plus de personnalité chez ses joueurs face à Reims

Ce dimanche (17h05), les Monégasques accueillent Reims, invaincu depuis dix-huit matchs en championnat. Ils aimeraient être les premiers à faire tomber Will Still. L’entraîneur champenois est invincible en L1 (huit victoires, huit nuls) depuis qu’il a pris la tête de l’équipe mi-octobre.

Présent en conférence de presse ce vendredi à La Turbie, Philippe Clement, la voix cassée par une grippe, veut voir ses joueurs afficher plus de personnalité.

Coach, vous ne gagnez plus depuis trois matchs. Comment changer la donne et corriger vos sautes de concentration?

"On n’a pas perdu des points à Troyes parce qu’on n’était pas concentrés. On a eu environ 2,80 au niveau des expected goals. De l’autre côté, c’était 0,70 ou quelque chose comme ça. Pour égaliser, ils ont fait un très bon centre et l’attaquant a mis une très bonne tête. Normalement, on doit prendre les trois points. Nous aurions pu mieux faire certaines choses, y compris dans la concentration et la communication, mais ce n’est pas à cause d’un centre et d’un bon jeu de tête que tout ce qu’on fait de bien a disparu. Des joueurs sont revenus à l’entraînement et Reims sera un autre match. On a été le dernier club à les avoir battus (3-0 en septembre, NDLR) et on voudra prouver qu’on peut encore le faire."

Pourquoi est-ce que ça coince en ce moment?

"On a encore trop de joueurs introvertis plutôt qu’extravertis. On travaille chaque jour à l’entraînement et avec les psychologues du club pour nous améliorer dans ce secteur. On donne des responsabilités aux joueurs. On a aussi créé un groupe de leaders dans le vestiaire, on laisse grandir les personnalités. Ce n’est pas seulement le cas ici à Monaco. Cette évolution est valable dans tous les clubs. Il y a moins de leaders naturels chez les jeunes, les gens sont plus souvent là-dessus (il montre un portable) et individualistes. Il y a 20-30 ans, il était plus facile d’en avoir. Les enfants jouaient dans la rue, des leaders composaient les équipes. On doit créer davantage ces profils chez les pros, avec les responsables de l’Academy. On doit avoir encore plus d’attention à ce sujet, ne pas seulement développer les qualités physiques, techniques et tactiques d’un joueur mais aussi sa personnalité."

Reims n’a plus perdu depuis dix-huit matchs en Ligue 1. Connaissez-vous leur entraîneur, l’un de vos compatriotes belges?

"Je ne connais pas personnellement Will. Je l’ai rencontré quelques fois en Belgique. Il a été coach principal ou assistant dans plusieurs clubs. Je sais qu’il vient d’une famille très engagée dans le foot. Son frère (Edward) était coach assistant à Bruges lorsque Ivan Leko était l’entraîneur (2017-2019). Je crois qu’il est encore entraîneur de Charleroi mais je n’en suis pas sûr (il officie désormais sur le banc d’Eupen en D1 belge). Son dernier frère (Nico) a été analyste dans plusieurs clubs (il est à présent l’adjoint d’Edward). Ce sont trois frères qui ont commencé très tôt dans le foot pro. Ils sont très passionnés."

"Je suis certain qu’Alex sera décisif dans les prochaines semaines"

Pensez-vous récupérer des éléments face à Reims?

"Kevin (Volland) s’est cassé la côte et va rester en dehors du groupe pendant plusieurs semaines. Tous les autres joueurs sont revenus à l’entraînement (y compris Ben Seghir malade pour le déplacement à Troyes). Maripan (genou) a fait toutes les séances comme Vandi (genou). Mo’ (Camara, cheville) a presque tout fait également. Il réalisera un dernier test demain (lire samedi)."

Attendez-vous plus d’Alexander Nübel, qui ne rapporte plus le moindre point ces dernières semaines dans son but?

"Il a déjà été décisif par le passé mais ce n’est pas le cas ces dernières semaines. Il l’a presque été plusieurs fois. À Troyes, il touche le ballon (sur le second but). C’était pareil sur le dernier tir au but contre Leverkusen (en barrage retour de la Ligue Europa). Je le vois à l’entraînement et je suis certain qu’il va être décisif dans les prochaines semaines."