"On a deux attaquants de qualité": les réactions après le match AS Monaco - Stade Rennais

leonardo jardim (Entraîneur de l’ASM)

"On a retrouvé notre maîtrise du jeu, notre façon de jouer. L’attitude de tout le monde était positive, le résultat final est justifié sur la rencontre. On a eu un but refusé et pourtant on y a cru jusqu’au bout. On commence à mieux se connaître, on peut faire 90 minutes ensemble, l’effectif est plus équilibré malgré des absences pour ce match. Ben Yedder et Slimani? On a deux attaquants de qualité, avec des profils différents, et ça nous permet de gagner des matches. C’est un mariage qui fonctionne. La défense? Oui, on a toujours eu l’habitude d’avoir une bonne défense depuis que je suis ici et on veut gagner et contrôler le match mais on doit prendre moins de buts. Ce n’est pas seulement les défenseurs qui sont fautifs, c’est un travail collectif. Cette victoire est importante après la défaite de Montpellier, on remonte au classement et c’est le plus important."

Wissam Ben Yedder (attaquant de l’asm)

"Je suis très content, on y a cru jusqu’à la dernière seconde. Je marque deux très beaux buts et Monaco remonte au classement, c’est important mais il faudra être performant à Nantes car ça sera un déplacement compliqué. On a réussi à résister en fin de match car on aurait pu perdre ce match et on gagne dans la douleur."

Keita Balde (attaquant de l’asm)

"Petit à petit, on montre en qualité. On a un grand effectif, chacun doit donner plus et ça va aller. Je suis motivé mais il y a une sérieuse concurrence en attaque. L’important c’est de tout donner pour l’équipe quand on rentre. La main sur mon but ? Ça va vite, la balle tombe sur moi, je vais au but et voilà (rires). Sur le dernier but, je m’arrache, je dois l’avoir de la tête pour la donner à Wissam car je sais qu’il va marquer derrière. Maintenant il faut oublier le classement et rester concentré."

Julien Stephan (entraîneur de Rennes)

"Il y a beaucoup de déception, on fait une première mi-temps très faible et on est heureux de revenir à la pause à 1-1. On a la chance de mener rapidement en début de seconde période mais on se fait rejoindre très vite, on leur offre même ce but... Je pensais que l’on pouvait faire tourner les choses en notre faveur en fin de match, c’est d’ailleurs pour ça que je fais rentrer des attaquants, mais on est battu par le talent d’un joueur en fin de match qui met un but exceptionnel… Il y a très peu d’attaquants qui sont capables de mettre ce genre de but dans le championnat de France."