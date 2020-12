"On a commis trop d'erreurs": les réactions après la déroute de l'AS Monaco contre Lens

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"On peut parler de beaucoup de choses, de la manière d’aborder un match, mais quand on prend un but au bout de vingt secondes... C’est difficile de parler dans ce cas-là. On aurait pu bénéficier d’un pénalty, on a tenté de réagir après le carton rouge. En seconde période, c’était trop dur de rattraper trois buts. On est tous déçus, mais ce qui est bien c’est d’enchaîner dans trois jours. On doit montrer un autre visage.

Ce n’est pas un problème de jeunesse. Tout le monde a vu les buts, on a commis trop d’erreurs, notamment sur le carton rouge. Lens est une belle équipe. Les joueurs le savaient, Lens avait gagné beaucoup de matchs à l’extérieur. C’est une équipe bien organisée, bien structurée. En Ligue 1, il n’y a pas que le PSG. Si on n’est pas concentré dès la première minute, ça ne peut pas aller.

Je ne veux pas commenter la deuxième période, tout s’est joué en première. Le match était fini à la mi-temps, c’est pour ça que j’ai sorti Wissam (Ben Yedder) et Kevin (Volland). L’AS Monaco est une bonne équipe, mais pas encore une top équipe. Pour y arriver, il faudra encore beaucoup de travail. La Ligue 1 est très difficile, regardez les résultats de Lyon et Marseille."

Youssouf Fofana (milieu de Monaco)

"C'est de la déception et de la frustration qui dominent. L'énervement ne servirait à rien. Il faut se remettre en question. Si la situation est lassante? C'est un bien grand mot! On a un petit coup de mou. On va travailler pour revenir. C'est dur que ce soit une erreur individuelle. Le début de match? Je ne suis pas dans la tête de tout le monde. (Sur les trois derniers matches) Lille et Marseille sont des grosses équipes avec beaucoup d'expérience. Et contre Lens, je ne sais pas si vous avez vu le match, mais on a quelques situation sans les mettre au fond. Si on reste à 11, les trois points viennent chez nous."

Franck Haise, entraîneur de Lens

"On a eu de la maîtrise, on a moins attaqué en deuxième période. Gagner à Monaco, ce n’est jamais évident, 3-0 en plus. Personne ne l’avait fait cette saison. C’est une très belle victoire".

"On a ouvert le score à la suite d’une très belle action. D’entrée de jeu, on voulait être dans une bonne dynamique. On voulait avoir le ballon dans le camp adverse."

"Je suis content d’avoir Gaël (Kakuta) dans mon équipe. Il y a toujours des joueurs plus indispensables que d’autres. Il a fait une très très belle première mi-temps, mais c’est le cas de tout le collectif."

"Maintenant, il faut profiter, mais rapidement être focus sur le déplacement à Metz."