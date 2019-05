"On a besoin de plus de rigueur": Leonardo Jardim fait le bilan avant la réception de Saint-Etienne

Danijel Subasic est-il disponible?

Il a repris l’entrainement aujourd’hui, on prendra une décision samedi, voir comment il réagit physiquement. Benaglio, Fabregas, Geubbels, Vainqueur, Nkoudou et Pellegri sont forfaits.

Vous aurez peur jusqu’au bout?

Peur, ce n’est pas le bon mot, car je vous rappelle que lors de mon retour, à la 25ème journée, on avait 15 points. Personne n’était resté en Ligue 1 avec un tel retard, on doit garder ça en tête. C’est une guerre qui va durer jusqu’au bout. En attendant, on doit continuer à bosser, à travailler nos limites.

Est-ce un souci mental?

Oui, ça se joue toujours au mental un match de football. Avec la bonne attitude, donner le maximum. On rate des choses, c’est normal. On a des défauts mais aussi des points forts, l’attitude, le comportement, La réalité c’est que l’on a 33 points, ce n’est pas seulement un match raté à Rennes c’est tout le championnat qu’il faut prendre en compte. Là, il faut garder les pieds sur terre. La victoire à Lille, mi-mars, a été stoppée par la trêve. Le match de Caen qui arrive ensuite change tout car on aurait dû avoir trois points de plus et on n’aurait pas le même regard sur notre situation. On a manqué d’efficacité par la suite, on doit être dans les records négatifs dans ce domaine avec beaucoup de tirs et peu de buts.

L’urgence est-elle la même qu’en février?

On n’a pas le même nombre de points mais c’est un défi de garder cet état d’esprit, je crois que tout le monde est impliqué. Mais cela dépend de beaucoup de paramètres. On a besoin de plus de rigueur, de concentration. On doit faire attention à nos débuts de match.

Un garçon comme Falcao est indispensable à l’heure actuelle.

C’est le capitaine, il a l’expérience, il a toujours joué au très haut niveau, que ce soit en club ou avec son équipe nationale, c’est un vrai plus d’avoir un joueur avec une telle attitude dans notre situation. Il veut laisser le club en Ligue 1. Il l’a montré à Rennes avec son attitude mais aussi ses buts.

Saint-Etienne est un adversaire solide.

C’est une équipe qui va venir pour jouer car ils sont en course pour le podium. Ils sont 4ème du championnat, devant Marseille par exemple. Ils ont un très bel effectif, avec de la qualité. On doit faire attention mais ne pas se focaliser uniquement sur l’adversaire.

Comment expliquez-vous la baisse de régime de Gelson Martins?

Les adversaires commencent à mieux le connaître, l’équipe est moins bien, il doit retrouver aussi son efficacité. C’est toujours un joueur qui fait beaucoup d’efforts, il travaille pour l’équipe, il a juste besoin d’un déclic offensif.

Quelle analyse faites-vous de ce début de match raté à Rennes?

On n’était pas attentif, trop attentiste et on a laissé Rennes développer son jeu, ils venaient de gagner la coupe de France, il y avait une certaine euphorie et une réussite collective. C’est souvent comme ça le football, tu as des moments où tout va bien et d’autres ou rien ne te souris.

L’absence de Fabregas est-elle préjudiciable?

Son absence change beaucoup de choses, forcément. Mais je dois regarder comment le remplacer au mieux. C’est mon travail. Jemerson peut jouer au milieu, il a souvent été bon dans ce registre. C’est un joueur que j’aime beaucoup même s’il n’a pas connu un début de saison facile, il apporte des choses à l’équipe, il ne se plaint jamais, toujours présent. On a besoin de mecs comme ça.