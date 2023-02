Oleg Petrov quitte la vice-présidence de l'AS Monaco

Proche du président Dmitry Rybolovlev, Petrov possédait aussi les fonctions de vice-président du conseil d’administration et de représentant du club à l’Association européenne des clubs (ECA). Il avait en revanche été écarté de son poste de directeur général en mai 2022, suppléé par Jean-Emmanuel de Witt, lui même remplacé par Ben Lambrecht en décembre dernier. Depuis plusieurs mois, Petrov n'avait plus qu'un rôle politique et n'avait plus de droit de regard sur le mercato.

"Le rôle de représentant du club auprès des institutions européennes sera désormais assuré par Juan Sartori en sa qualité de vice-président du conseil d’administration de l’AS Monaco, détaille le club dans un communiqué. Ben Lambrecht, nommé directeur général en décembre 2022, et Stéphane Morandi, conseiller du président, rejoignent le conseil d’administration comme nouveaux membres."

Ekaterina Sartori Rybolovleva lui succède

Le poste de vice-président revient, lui, à Ekaterina Sartori Rybolovleva, la fille de Dmitry Rybolovlev et l'épouse de Juan Sartori.

"Réuni ce jour, le conseil d’administration a élu Ekaterina Sartori Rybolovleva, vice-présidente, ajoute le club princier. Membre depuis 2011, Ekaterina Sartori Rybolovleva accompagne les travaux du conseil depuis maintenant près de 12 ans."