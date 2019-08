Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco fait le point sur les dossiers Bakayoko et Icardi

Bakayoko devrait signer aujourd’hui

Le milieu de Chelsea Tiémoué Bakayoko doit être prêté à l’ASM et Oleg Petrov espère boucler l’affaire aujourd’hui pour qu’il soit disponible dimanche.

A 25 ans, le milieu champion de France avec Monaco en 2017 ne s’est pas imposé en Angleterre et espère rebondir sur le Rocher. « Nous attendions cette arrivée depuis longtemps » a reconnu Petrov. « Nous le connaissons bien. Il est très solide et a de grandes qualités physiques. Il connaît le coach, le club et le championnat, il n’y aura pas de soucis pour son adaptation, ni de surprise ».

Icardi pour remplacer Falcao?

Le départ de Radamel Falcao à moins d’un an de la fin de son contrat semble de plus en plus proche même si le vice-président directeur général de l’ASM a expliqué que tout était possible et qu’il était « encore tôt pour dire » ce que l’avenir sera fait. « Mais peu de choses ont changé, a expliqué Petrov. J’ai discuté avec Falcao, les autres joueurs et le coach. On comprend sa volonté mais on a aussi les intérêts du club à défendre ».

Dans tous les cas, le club travaille à trouver un renfort offensif. « On étudie aussi d’autres solutions pour l’attaque, même si rien n’est figé à l’heure actuelle. Il reste encore deux jours mais ce n’est pas simple. Nous travaillons énormément dessus », a assuré Petrov très évasif sur le dossier Icardi de l’Inter Milan. « Je ne veux pas faire de commentaire pour l’instant. Ce n’est pas simple », a-t-il reconnu.