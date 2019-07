Oleg Petrov, le nouvel homme fort de l'AS Monaco promet "un mercato plus actif"

L’AS Monaco a dévoilé hier à la boutique officielle du club le nouveau maillot domicile de la saison 2019-2020, scellant le nouveau partenariat avec l’équipementier italien Kappa.

Une réunion de famille pour l’ASM où étaient présents le directeur commercial et marketing Juli Ferre Nadal, Louis Ducruet, assistant du vice-président, et donc Oleg Petrov. Le Vice-président directeur général a pris la parole pour se féliciter de ce partenariat « qui rappelle de belles émotions aux supporters ». Kappa et l’ASM, un amour qui va durer 6 ans.

Surtout, le nouvel homme fort de l’ASM qui a succédé à Vadim Vasilyev en cours de saison, a évoqué le mercato. C’est dans cette fenêtre qui s’est ouverte mi-juin et qui va se refermer début septembre que la saison de Monaco va se jouer. Pour l’instant, seul Gelson Martins prêté l’an dernier par l’Atletico Madrid est venu renforcer l’équipe cet été pour près de 30 millions d’euros. Le gardien de Montpellier Benjamin Lecomte et le latéral droit Ruben Aguilar sont en approche, mais pour le reste, calme plat. « Nous sommes toujours en contacts [avec Montpellier] mais je ne veux pas donner de détails sur d’autres clubs ou joueur avec qui nous serions en contacts, car nous réfléchissons toujours à la meilleure solution. Nous allons voir », a répondu Petrov, interrogé sur l’éventuelle arrivée du milieu de la Roma Steven Nzonzi. Il faut dire que les Monégasques qui ont cumulé jusqu’à 74 joueurs sous contrats doivent d’abord dégraisser.

Une réalité confirmée par Petrov : « Nous avons beaucoup de joueurs dans notre club, nous avons envie de changer ça, et nous avons envie de vendre. Les intérêts existent pour certains de nos joueurs parce que nous avons de bons joueurs. Pour l’instant c’est calme, mais le mercato va devenir plus actif ensuite. Nous voulons construire avec Leonardo Jardim une grande équipe, et surtout une équipe avec un grand état d’esprit. »

Si on met de côté les départs de Pierre-Gabriel et Guevin Tormin, ainsi que le prêt de N’Doram, avant celui de Barreca prochainement au Genoa, les dirigeants monégasques ont du mal à trouver une porte de sortie à leurs joueurs. « Après une mauvaise saison, c’est toujours plus difficile de trouver acheteur, les joueurs n’ont pas été exposés reconnaissait Petrov avant de tempérer : « D’un point de vue commercial, nous devons être aussi prudents, nous ne pouvons pas céder nos joueurs à n’importe quel prix. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs en qui nous croyons. On me demande souvent s’ils sont bons. Effectivement, certains n’ont pas ou peu joué, mais je peux vous assurer qu’ils sont bons et qu’ils ont une valeur. On peut vendre, mais on ne donnera rien gratuitement. »

Le Cercle Bruges, propriété de l’ASM est un bon endroit pour envoyer les jeunes en manque de temps de jeu. Mais la vision que certaines pépites ont de cet exil, qui peut être perçu comme une mise à l’écart, n’est pas flatteuse. La direction en a conscience et tente de corriger ce qui a mal été fait dans le passé. Bongiovanni, Biancone, Loïc Badiashile, et maintenant Serrano ont accepté le challenge belge. Diop hésite encore. A l’inverse, outre Cardona qui semble avoir une vraie carte à jouer cette année sur le rocher après une saison en belgique, un joueur a fait le chemin inverse vers la Principauté : Vitinho. Le latéral droit propriété du Cercle et dont le contrat se termine dans un an, a repris avec l’ASM. L’idée est de le jauger pour savoir s’il est judicieux de lui proposer un nouveau contrat. Il est le premier joueur dans ce cas depuis que Monaco a racheté le club belge.

Reste enfin à se positionner sur l’avenir de Falcao à qui il reste un an de contrat, et de Fabregas dont le lourd salaire pourrait poser question. Petrov a été clair : « Fabregas est un joueur important que nous espérons conserver. Falcao est dans sa dernière année de contrat, il va revenir et nous discuterons ».

Avec pour objectif : le podium et le retour en Ligue des champions. « Nous avons besoin de ça », martelait Petrov.