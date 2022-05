Oleg Petrov, Jean-Emmanuel de Witt... Du changement dans l'organigramme de l'AS Monaco

Les membres du conseil d'administration ont entériné ce mardi le départ d'Oleg Petrov du poste de vice-président directeur général qu'il occupait depuis plus de trois ans, après avoir succédé à Vadim Vasilyev.

Le Russe continuera "d’exercer les fonctions de membre du Conseil d’administration et de Vice-président, en représentant le Club à la Ligue de Football Professionnel (membre du Conseil d’administration), à l’ECA (membre du Conseil d’administration) et à l’UEFA (représentant de l’ECA au Conseil stratégique du football professionnel)", explique l'AS Monaco dans un communiqué.

Le nouveau directeur général et donc nouvel homme fort du club s'appelle Jean-Emmanuel De Witt.

"Il sera responsable de la gestion opérationnelle et se concentrera sur l’augmentation des revenus du Club. Tous les services seront sous sa responsabilité, à l’exception de la direction sportive" est-il expliqué.

Paul Mitchell sera quant à lui sous la responsabilité directe du président Dmitri Rybolovlev.

Jean-Emmanuel De Witt, 52 ans, est un homme d'affaires français ayant notamment collaboré avec Lagardère, Hearst, Sanoma et JCDecaux. Installé en Russie depuis le début des années 2000, il parle couramment le russe, l'anglais et maîtrise l'allemand. Diplômé de l'EDC Business School à Paris, il dispose "d'une grande expérience à l’international en particulier en Asie et en Europe", selon le communiqué du club.

"Je me réjouis de rejoindre l’AS Monaco en tant que Directeur Général et d’œuvrer à l’obtention de résultats faisant écho à la grandeur historique du Club", a réagi Jean-Emmanuel De Witt.