OGC Nice: Lucien Favre, la fièvre monte

Juillet 2017, l'OGC Nice est à Divonne-les-Bains pour son stage de pré-saison. Lucien Favre est inquiet. Son effectif n'a pas l'envergure pour disputer le préliminaire de Ligue des champions qui se profile. Le Suisse est à deux doigts de la démission. Jean-Pierre Rivère rallie Divonne en catastrophe pour convaincre l'entraîneur, qui éliminera l'Ajax quelques semaines plus tard, de rester. Cette saison-là, Nice disputera les 16es de finale de Ligue Europa et terminera 8e de Ligue 1. Un bilan correct au vu de la qualité de l'effectif. Quatre ans après son départ à Dortmund, Favre n'imaginait pas retrouver un OGC Nice semblable à celui qu'il avait quitté. C’est-à-dire avec des ambitions supérieures aux moyens mis à disposition. Quand il évoque la C1 dans les deux ans à venir, lors de sa conférence de presse de présentation, le coach a des garanties. Verbales. Deux mois plus tard, il s'estimerait trompé sur la marchandise.

Ilie et Viti, ses deux seuls choix du mercato

Rares Ilie et Mattia Viti, deux potentiels de moins de 21 ans, sont ses choix. Pour préparer l'avenir. Pour les renforts de poids et immédiats, c'est Ineos et Iain Moody qui soumettent les idées. Comme celle d'aller chercher Kasper Schmeichel alors que Favre voulait Sommer. Les deux lobs encaissés par le Danois contre Strasbourg et le Maccabi renforcent le scepticisme du coach, plutôt satisfait de la prépa effectuée avec Bulka dans les bois. Ineos semblerait insensible aux ressentis de l'entraîneur. « L'avis du coach est très important, expliquait pourtant Dave Brailsford dans nos colonnes, en juillet dernier. Comme celui d'Ineos. Il faut ensuite trouver le bon discours entre toutes les parties. (...) Et quand on réfléchit, six avis et sensibilités différentes valent mieux qu'un seul pour prendre une décision. »

Le constat effectué un mois plus tard est terrible : règne un énorme flou au sein du club à cause de toute cette cuisine externe. Julien Fournier est parti et la collaboration avec la cellule de recrutement n'existe plus du tout non plus. La conséquence de plusieurs mercatos ratés selon Ineos.

Les Britanniques sont aux commandes désormais, mais la barque tangue. Parce qu’il n’y a plus de capitaine pour bousculer les troupes après un match apathique comme celui de Clermont. Il n’y a plus de ‘‘Père Fouettard’’ pour distribuer les amendes au moindre écart de comportement. « Favre n’a jamais connu ça » glisse un proche.

Depuis le début de l’été, les paroles sont belles mais les actes tardent. Personne ne perçoit vraiment le cap. Pas même les cadres du vestiaire. « Depuis le départ de Fournier, personne ne fait peur dans ce club, regrettait l'un d'entre eux avant même le début du championnat. Beaucoup de monde l'a compris. Certaines personnes ont changé, se sentent plus en confiance et pensent d'abord à leur intérêt personnel avant celui du club ».

"Les objectifs du club ne sont pas très clairs"

L'investissement et la bonne volonté de Dave Brailsford ne font aucun doute, à la différence de la manière dont est dirigé le mercato sur le plan offensif. Nice a perdu Kluivert et Guessand et savait Dolberg blessé, et pourtant aucun attaquant n’est encore arrivé.

Contraint d'opérer avec Brahimi en pointe pour faire souffler Delort, ou de maintenir un Stengs invisible dans le onze à défaut de recrue espérée déjà depuis le début de l'été à ce poste, le technicien suisse se pose sérieusement des questions. Le dossier Marcus Thuram, pour lequel il a poussé très fort, aurait pu être bouclé avec davantage de conviction dans les négociations.

« Les objectifs du club ne sont pas très clairs », a lâché Favre au milieu de la conf de presse qui précédait le barrage aller à Tel Aviv. Ce qui avait semblé surprenant est devenu totalement audible à une semaine de la fin du mercato. Le sort du Gym sera encore dépendant de Delort demain, vu l’état de forme de Gouiri et des autres. Le coach suisse refuse d’être le dindon de la farce dans ce début de saison marqué par seulement deux buts inscrits en 4 matchs, dont un sur penalty. L’effectif a besoin d’au moins trois joueurs à vocation offensive.

Cavani, Pépé, Ben Brereton Diaz, Bemba Dieng, Belotti sont des noms qu'on continue de lui évoquer pêle-mêle. Avec le message que s’attaquer à de tels dossiers réclame forcément de la patience jusqu’aux derniers jours du mercato. Comme le trio Dante-Belhanda-Balotelli avait été attiré sur le tard en 2016. Sauf que le contexte n’est pas le même avec un calendrier resserré jusqu’à la Coupe du monde. Du coup, ça n’amuse plus du tout Lulu de ne rien voir venir. Et si les sept prochains jours s’avéraient décevants, peut-être que le Suisse repensera à Divonne et son désir exprimé lors du fameux été 2017...