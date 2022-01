OGC Nice: Kamara vers Watford, Amavi prêt à le remplacer

Un transfert qui devrait avoisiner les 5 millions d'euros et encourager les dirigeants niçois à trouver rapidement un remplaçant comme Nice-Matin l'évoquait dans son édition du jour.

Evoquée par plusieurs médias, la piste menant à Jordan Amavi est en effet sérieuse.

Le club olympien cherche à dégraisser son effectif durant ce mercato alors que le latéral gauche de 27 ans est très intéressé par un retour dans son club formateur, si bien que c'était la seule destination qui pouvait le séduire en Ligue 1.

Vainqueur de la coupe Gambardella 2012 avec le Gym, aux côtés des Bosetti, Maupay et Hassen, Jordan Amavi a toujours laissé le souvenir d'un garçon charmant et très attaché au maillot rouge et noir depuis son départ pour West Ham en 2015, contre une enveloppe de 11 millions d'euros.

Le deal pour un retour au bercail avance bien ces dernières heures et pourrait se boucler très prochainement vu les intérêts de chaque partie.