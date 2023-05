OGC Nice: Didier Digard se veut rassurant par rapport au probable rachat de Manchester United

Actuellement à Londres, Dave Brailsford, le directeur sport de la firme britannique, s'active depuis plusieurs semaines sur ce dossier en compagnie de Jean-Claude Blanc, débauché du Paris Saint-Germain en grande partie pour mener à bien cette mission "MU".

Interrogé en conférence de presse, ce jeudi, sur le flou entourant la gestion d'Ineos à Nice, Didier Digard, le coach niçois, s'est montré rassurant.

"Je peux comprendre cette vision de l’extérieur mais je ne pense pas qu’on soit dépendant du rachat de Manchester. Le boss a fait un tel investissement à Nice... Je serais content s’il pouvait se faire ce cadeau avec MU. On sait que c’est quelque chose qui lui tient à cœur. On sait également qu’il ne se désengagera pas de l’OGC Nice donc pour nous ça ne changera rien. On ne peut pas faire tout et n’importe quoi avec le fair-play financier. En interne, je peux vous garantir que les gens se donnent à 100% pour faire grandir ce club. On espère toujours faire mieux, plus vite, mais il y a quelques années, à quatre journées de la fin, on n’était pas très sereins (sourires)."