OGC Nice: Didier Digard reconduit le même 11 contre à Reims

On prend les mêmes et on recommence? Large vainqueur de Montpellier en milieu de semaine (6-1), l'OGC Nice se déplace à Reims ce dimanche. Didier Digard n'a pas voulu changer une équipe qui gagne puisque ce sont exactement les onze mêmes Aiglons qui vont démarrer la rencontre, toujours en 4-3-3.

Le onze niçois

Schmeichel - Lotomba, Todibo, Dante (c), Bard - Boudaoui, Ramsey, Thuram - Pépé, Laborde, Diop.