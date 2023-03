Nübel ne les aide jamais, Ben Yedder en renard des surfaces: les notes des Monégasques après leur nul à Troyes

NÜBEL (4) : il ne dégage rien dans son but, ne sort jamais une parade salvatrice. Son rôle consiste aussi à rapporter des points à son équipe quand elle vit un match chaotique et qu'elle mène, comme ce fut le cas en fin de partie. Il a été transpercé par la frappe de Kouamé puis la tête d'Ugbo qu'il touche en vain.

AGUILAR (5) : conquérant, il n'a pas laissé d'espace à Odobert. Le jeu a penché de son côté et il a multiplié les centres dangereux (17', 19', 30', 71'). Il ne lui a manqué qu'une passe décisive pour densifier encore sa copie. Remplacé par DIOP (76'), à l'origine du second but de Ben Yedder.

DISASI (4) : concentré, il a contré les frappes de Kouamé (34') et Conté (47'), mais il a mal apprécié la trajectoire du centre de Conté et oublié Ugbo dans son dos sur l'égalisation de l'ESTAC.

SARR (4) : après une belle entrée en matière, Kouamé l'a crocheté trop facilement sur son but (32'). Puis il est spectateur sur celui d'Ugbo. Certaines poussettes ont été inutiles aussi dans ses duels aériens.

HENRIQUE (4) : il a paniqué plusieurs fois sur deux centres au second poteau qui lui sont arrivés dans les pieds (31', 45'). Il les a dégagés dans l'axe et cela a coûté le premier but troyen. Ses corners n'ont pas trouvé preneur, à l'inverse de son coup franc pour Disasi (37'). Très haut, il n'a pas su délivrer la bonne passe.

DIATTA (4) : précieux par le pressing qu'il a imposé à Salmier, le Sénégalais a rarement su combiner avec ses partenaires. Il lui a manqué une pointe de précision et quelques centimètres à la réception de certains centres. Remplacé par JAKOBS (66').

FOFANA (5) : il tarde à fermer la porte à Kouamé sur le but du Malien, mais il a ensuite réussi quelques décalages opportuns, comme sur le second but de Ben Yedder où il met Golovin dans un fauteuil.

MATAZO (5) : du volume dans ses courses, comme ce retour devant Odobert (28'), une bonne volée cadrée (69') : le Belge a bien suppléé Camara, sans être stratosphérique.

GOLOVIN (4) : il est trop tendre sur le but de Kouamé qu'il laisse filer. Puis regarde Conté déposer le ballon sur le crâne d'Ugbo sur le gong. La balance de son match est négative, malgré son centre sur le second but de Ben Yedder.

VOLLAND (4) : il a chassé Kouamé et Chavalerin, pour occuper les lignes de passes. Il a géré la hauteur du bloc mais on ne l'a pas assez vu balle au pied. Son tir a rasé le montant de Gallon (41'). Juste avant de laisser sa place à EMBOLO (66'), il s'est blessé aux côtes et a demandé à sortir. La poisse continue de le poursuivre.

BEN YEDDER (7) : quel renard dans la surface ! Il sent les coups et se nourrit de miettes. Il a mis au fond deux ballons qui traînaient devant Gallon et compte désormais 16 buts en L1. Le triplé était à portée mais le cadre s'est dérobé sur son enveloppé délicieux (61') ou sur un tir qui a léché la barre (73'). Remplacé par BOADU (89').

Match : 6

Arbitre : 6

Coach : 5