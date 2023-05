Nübel montre les dents... Voici les notes des joueurs de l'AS Monaco après le nul contre Lille

Souvent transpercé par les attaquants adverses, le portier allemand a signé deux parades capitales ce dimanche et permis à l'ASM de garder le point du nul. Déjà décisif à Angers, le gardien est enfin déterminant.

NÜBEL (7)

Son jeu au pied n'a ni puissance ni précision (7', 40'), mais il hésite moins à arracher des ballons dans les airs. Et ses parades du pied puis de la hanche, face à Weah (64') puis Bamba (70'), sont les gestes du match (64'). C'est son premier clean-sheet depuis six matchs et le succès à Ajaccio mi-mars (2-0).

DISASI (6)

Solide, il a joué près de la ligne de touche sur les phases de possession pour écarter le jeu. Son jeu long n'a pas toujours permis de toucher Boadu mais il a mis sur orbite Minamino, buteur mais hors-jeu. Sa volée a filé au-dessus (80').

MATSIMA (7)

Très concentré, il a suivi les décrochages de David, Weah ou Cabella sans se tromper. Il a assuré aussi de bonnes couvertures et dégainé un tacle de costaud dans les pieds de Weah. Il gagne en assurance au fil des matchs.

HENRIQUE (6)

Il doit encore prendre des automatismes à ce nouveau poste mais ce qu'il propose tient la route. Il a dégagé un ballon chaud (58').

VANDERSON (5)

C'est lui qui centre sur la première situation monégasque mais Jakobs rate son contrôle (3'). Piston, il a tenté d'alerter Boadu dans la profondeur mais l'a rarement trouvé. Sérieux défensivement, il peut apporter davantage devant.

MATAZO (6)

Son travail a été défensif et il l'a plutôt bien fait avec des retours autoritaires dans sa surface (23') ou en vitesse (54'). Placé en sentinelle, proche de ses centraux, il a su contenir Cabella grâce à un marquage individuel drastique.

FOFANA (5)

Il a évolué un cran plus haut que Matazo et Gomes l'a eu sur le dos. A l'origine de la grosse occasion de Boadu (32'), il a aussi manqué des transmissions relativement simples.

JAKOBS (4)

Il a cherché le coup de poignard sur ses rares montées. Malgré sa tonicité, il n'est pas parvenu à glisser la bonne frappe ou le bon centre. Il a paru émoussé physiquement après la pause.

MINAMINO (4)

Il a tracassé Alexsandro. Il l'a pressé et perturbé ses relances. Mais le Japonais croise trop sa frappe (16') et peut clairement gagner en efficacité dans le dernier geste ou la passe. Il est signalé hors-jeu alors qu'il avait trompé Chevalier (73'). Remplacé par AKLIOUCHE (73').

BOADU (4)

Il apporte des solutions dans la profondeur et un jeu plus direct, mais il a fait peu de bons choix. Il pourrait être plus fin techniquement parfois. Et il aurait dû jouer plusieurs coups à fond, au lieu de se laisser tomber dans la surface (15') ou de tenter un dribble sur Alexsandro qu'il avait pris de vitesse (30'). Il doit être plus tueur dans son duel avec Chevalier (32'). Touché à la cuisse droite sur une accélération, il a cédé sa place à un BEN SEGHIR (58') très remuant et entreprenant.

GOLOVIN (5)

Il s'est employé à cadrer André pour l'empêcher de lancer le jeu du LOSC. Il a aussi distillé une belle ouverture à Boadu (16') sans être ultra dominant pour autant. Remplacé par EMBOLO (73'). Absent depuis mars, le Suisse a bougé la défense du LOSC.

Coach: 5

Son équipe a trop géré. Mais tactiquement, son plan a gêné le milieu et l'expression du LOSC.

Match: 3.

Arbitre: 5.