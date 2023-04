"Nous faisons la fête à distance": interdits de déplacement à Nice, les supporters du FC Bâle se rabattent sur San Remo

Jusqu’au bout, ils ont espéré un feu vert judiciaire. En vain. Ce jeudi à 12h20, le Conseil d’Etat a rejeté les quatre recours déposés par le club du FC Bâle et huit associations de supporters.

L’arrêté du ministre de l’Intérieur reste en vigueur, tout comme celui du préfet des Alpes-Maritimes du reste. Conséquence: les supporters bâlois sont bien interdits de déplacement à Nice.

Après avoir roulé de nuit, seize cars, transportant chacun une cinquantaine de fans du FC Bâle, étaient stationnés ce jeudi midi à Vintimille. Ils attendaient l’avis du Conseil d’Etat, dans le calme. Les gendarmes français s’étaient positionnés de l’autre côté de la frontière, prêts à leur faire faire demi-tour s’ils tentaient de passer. Cela n’a pas été nécessaire.

Les cars ont rebroussé chemin et mis le cap sur San Remo. à défaut de Nice et d’Allianz Riviera, c’est dans la città dei fiori que près de 800 supporters bâlois pourraient suivre le quart de finale retour de Ligue Europa Conférence entre l’OGC Nice et le FC Bâle, ce jeudi à 21h. Le kop visiteurs en attendait 1500, dans un stade par ailleurs plein comme un oeuf, où prendront place 30.000 Niçois.

Chants et défilé dans la città dei Fiori

"Les 16 bus se sont arrêtés à Sanremo. Nous faisons la fête à distance suite au refus du tribunal ce matin", nous écrit un supporter venu en bus. Les images reçues de San Remo le confirment. On y voit des centaines de Bâlois défiler en chantant sur la via Matteotti, la grande artère piétonne de la ville.

A 60km de là, côté ouest, la décision du Conseil d’Etat a produit le scénario inverse. L’OGC Nice avait maintenu un dispositif d’accueil des supporters bâlois, en lien avec la Ville et le réseau Lignes d’Azur, au cas où certains se présenteraient malgré tout. Des navettes les attendaient sur le parking des Pins, près du palais Nikaïa. Le dispositif a finalement été démonté en début d’après-midi.

Vigilance maintenue

Sauf retournement de situation, les bouillants supporters bâlois ne devraient pas venir chauffer le kop visiteurs de l’Allianz Riviera. Photo PQR / Jean-François Frey / MaxPPP.

L’histoire n’est pas finie pour autant. D’abord, rien ne dit que les cars bâlois resteront à San Remo. Les forces de l’ordre restent sur le qui-vive en cas de nouveau changement de programme.

D’autant que des fights entre supporters des deux clubs ont été signalés dans la nuit du côté de Menton, selon le préfet Bernard Gonzalez. Personne ne s’est toutefois présentés aux urgences.

Ensuite, certains supporters suisses seraient présents à Nice depuis au moins la veille. Potentiellement plusieurs centaines, selon Ronan Evain, directeur de l’association Football Supporters Europe, qui avait déposé un recours.

"Le soleil brille, il fait doux et la bière de la place Rosetti est excellente. Il ne manque plus qu’une pincée d’hospitalité de la part de Christian Estrosi", ironise un Bâlois sur Twitter. Le maire de Nice avait réclamé l’interdiction accordée in extremis par Gérald Darmanin. Depuis, l’édile niçois essuie une pluie de critiques acerbes sur les réseaux sociaux, de la part des Bâlois mais aussi de Niçois scandalisés.

Malgré l’interdiction, certains supporters bâlois pourraient tenter de rentrer dans l’Allianz Riviera, quitte à dissimuler leurs couleurs bleu et rouge, et à prendre un ticket dans une autre tribune. La sécurité de l’OGCN et les forces de l’ordre veillent au grain. Elles vont se concentrer sur les fouilles et filtrages aux abords du stade, dont le parvis ouvrira à 18h.

Près de 650 stadiers restent mobilisés dans l’enceinte, record de la saison. L’objectif général: éviter de revivre des heurts façon Nice-Cologne. Et remettre le foot au centre du jeu.