"Nous avons manqué de réussite", le coach de l'AS Monaco revient sur la défaite en coupe de France

Vous êtes sur une série difficile (élimination en Coupe de France, une défaite et deux nuls en championnat). Sentez-vous une certaine pression avant le match de dimanche à Marseille ?

Non, parce que les dirigeants ont vu nos derniers matchs. Nous avons manqué de réussite dans les résultats. Sur nos quatre derniers matchs, on aurait pu remporter 9 points en championnat et nous qualifier pour la finale de la Coupe. Ça n'a pas été le cas, mais tout le monde voit le travail effectué tous les jours à l'entraînement.

On a quand même l'impression que l'AS Monaco est en train de rater sa saison...

Il y a encore 12 matchs de Ligue 1, un tiers du championnat. Naturellement, chaque match est important, mais après nos matchs contre Lens, Lyon et Amiens (3 victoires), tout le monde était enthousiaste. Il n'y a pas eu un grand changement depuis, il y a des choses qui ont été plus positives dans le jeu, mais la réussite n'était pas là, avec deux buts contre notre camp, ce qui est exceptionnel, deux cartons rouges... Sur nos quatre derniers matchs, nous avons eu une plus grande possession et plus d'occasions que nos adversaires. On doit encore travailler et si les joueurs gardent le même enthousiasme, la même envie, on va récolter les fruits. Je suis certain de ça.

Les supporters sont déçus de la saison, qu'avez-vous à leur dire ?

Que les joueurs donnent leur maximum chaque jour. Le foot, ce n'est pas un jeu de playstation. C'est important maintenant de ne pas devenir nerveux. Les joueurs doivent conserver cette même dynamique. Je ne dis pas que tout était parfait, mais le contenu était meilleur que les résultats. Bien sûr, on a envie de gagner nos matchs.

Le match à Marseille, 8 points devant, peut être capital pour la Ligue des champions...

Il restera encore 33 points à prendre après ce match, mais on doit faire le maximum pour prendre les trois points.

Quelles sont les raisons qui vous font penser que vous pouvez vous imposer au Vélodrome ?

C'est un match difficile, ils sont deuxièmes, ont remporté le premier match ici contre Monaco 0-2. C'est un grand défi, mais je sens que tout le monde a beaucoup d'envie pour le faire et retourner la chance de notre côté.