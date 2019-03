"Notre ADN est de ne jamais rien lâcher": les réactions après la victoire de l'AS Monaco à Lille

>> RELIRE. LOSC Lille - AS Monaco: les notes des joueurs monégasques

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco): "Bien sûr que cette victoire contre le deuxième de L1 est très importante. OK, elle arrive à la dernière minute mais le gardien lillois, avant ça, fait de gros arrêts. Je suis très content pour les trois points mais aussi pour l’attitude positive de l’équipe. On a vu que tout le monde était ensemble, on travaille bien tactiquement et ce n’est pas pour rien qu’on est sur une série de sept matches sans défaite. Vous savez bien qu’un nul avant le coup d’envoi n’aurait pas été un mauvais résultat pour nous, je le dis… Mais notre ADN est de ne jamais rien lâcher et de toujours y croire. Le football c’est comme ça: Lille, en première mi-temps, aurait pu marquer, mais je pense qu’en deuxième période, on a été mieux."

Djibril Sidibé (défenseur à Monaco): "C'était un bon match avec beaucoup de rythme et d'occasions. Lille est une belle équipe, forte en transition. Mais on est restés solidaires. Nous savions que nous allions connaître des moments difficile mais on est restés concentrés. Au final, c'est l'exploit de Vinicius qui nous fait du bien. On a une belle ossature et on est confiant avec cette série de 7 matches sans défaite."

Adrien Silva (milieu de terrain à Monaco): "Nous n'étions pas là pour se satisfaire du nul. On voulait gagner. On a eu beaucoup d'opportunités. On a un peu doutés avec la Var à la fin, malheureusement on ne peut pas fêter un but comme il se doit. La trêve? Je ne pense pas que cela coupera l'élan, les joueurs sont habitués. Ça va nous faire du bien aussi pour nous améliorer sur certains points car on reste une équipe qui s'est construite très rapidement."

Rony Lopes (milieu de terrain à Monaco): "C'est une victoire importante pour nous. Quand on ne peut pas gagner, c'est bien de faire nul... Mais dans notre situation, on ne peut pas se satisfaire d'un point. Alors ce but à la dernière minute, c'était très important."