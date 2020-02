Nîmes-ASM: les notes des joueurs monégasques

LECOMTE (6): il est impuissant sur le but de Paquiez mais s’interpose sur une reprise de Ferhat (46’). Très concentré sur les nombreux centres adverses en seconde période puisque sa surface de réparation était devenue Fort Alamo. Malheureusement il doit s’incliner sur le bijou de Philippoteaux mais en sort un beau - toujours du même tireur - au détour d’une superbe horizontale (66’) ainsi que face à Ferhat (71’). Sur le troisième but, il est abandonné sur sa ligne. Il ne peut pas tout faire.

Henrichs (3): en grosses difficultés face à Strasbourg la semaine dernière, il n’est pas verni sur l’égalisation puisqu’en voulant reprendre un centre en retrait, Nolan Roux emporte l’ancien du Bayer avec lui… Sur le but de Philippoteaux, il se fait embarquer naïvement et oublie Martinez sur le troisième. Une seconde période affreuse.

Maripan(3): axe droit en l’absence de Glik, le Chilien avait en charge les missions défensives comme veiller sur Nolan Roux mais il est en retard sur l’égalisation nîmoise où il regarde Ferhat lui griller la politesse avant de perd son duel aérien face à Roux sur le troisième. Il a souffert.

BADIASHILE(5): on s’attendait plutôt à Kamil Glik mais c’est finalement le jeune gaucher qui a débuté le match aux Costières. Il s’est surtout distingué par sa qualité de relance comme sur l’ouverture du score. Malchanceux, il redonne involontairement le ballon à Ferhat sur l’égalisation. Ne s’est jamais désuni.

Ballo-Toure(5): gêné d’entrée par la vivacité de Benrahou il s’est vite rattrapé et son entente avec Keita Balde, côté gauche, a permis à l’ASM d’avoir un circuit préférentiel efficace pour amener le danger dans la surface nîmoise pendant la bonne période de l’ASM. A neuf, il n’avait plus du tout la même mission et a beaucoup souffert face à Fehrat mais n’a jamais sombré pour autant.

BAKAYOKO(NN): suspendu contre les Verts en début de semaine, le milieu de terrain retrouvait le onze de départ et un poste de relayeur droit qui ne sied pas forcément à ses qualités intrinsèques. Et comme ce n’était pas son soir, il se fait expulser - après appel à la vidéo - pour un tacle mal maîtrisé sur la cheville de Philippoteaux.

Adrien Silva(4): capitaine du soir - une réelle marque de confiance de son coach - le joueur prêté par Leicester a évolué en tant que pointe basse du milieu monégasque sans réussir à dicter le tempo. Une bonne ouverture pour Ben Yedder (73’) mais un match très neutre dans l’ensemble.

Fofana(5): titulaire la semaine dernière… au Louis-II avec Strasbourg, la nouvelle recrue a fait ses grands débuts sous le maillot de l’ASM et n’a pas tardé à se mettre en évidence avec une passe en profondeur bien sentie sur l’ouverture du score de Ben Yedder. Nerveux par moments, il se fait facilement effacer sur le deuxième but gardois mais a montré de belles choses malgré tout. De la personnalité. Remplacé par Tchouaméni, auteur d’une belle tête quand Monaco y croyait encore.

G.Martins(0): c’était sans doute l’idée du siècle de laisser ses copains à neuf en poussant volontairement l’arbitre qui venait d’expulser Bakayoko… Un abandon de poste pur et simple.

BEN YEDDER(6): il s’arrache et ouvre le score d’un subtil piqué du gauche dans un angle fermé, son quinzième but de la saison, mais a aussi fait jouer les copains. Il manque son duel face à Bernardoni quand Monaco était dans le dur (73’) mais il ne peut pas tout faire, seul. Exemplaire en seconde période dans la manière de défendre et d’encourager ses coéquipiers. Un capitaine. Acclamé par les Costières à sa sortie, ça veut tout dire… Remplacé par Jovetic pas loin d’un but délicieux sur un ballon piqué (84’).

AUGUSTIN: appliqué, il a bien débuté son match notamment dans son entente avec Ballo-Touré avant de devenir - par la force des choses - un latéral de fortune une fois Monaco réduit à neuf. Fatigué, il est logiquement remplacé par Golovin à l’heure de jeu. Le Russe a plutôt bien bonifié les ballons.

Le match: 5

Le coach: 5

L'arbitre: 4