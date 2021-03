Niko Kovac s'exprime sur les rumeurs autour de l'arrivée d'Alexander Nübel à l'AS Monaco

Un gardien viendra-t-il en renfort cet été ? Le journal allemand Kicker évoquait lundi un possible intérêt de l'AS Monaco pour le gardien numéro 2 du Bayern Munich Alexander Nübel.

Le portier de 24 ans est considéré comme l'un des plus grands potentiels de sa génération mais il est barré par le grand Manuel Neuer au sein du club bavarois.

Interrogé en conférence de presse, le coach monégasque Niko Kovac n'a pas voulu s'épancher sur le sujet. "Ce sont des rumeurs comme il y en a tout le temps dans le foot. Je ne veux pas les commenter", a-t-il répondu avant d'en dire davantage sur le mercato estival.

"On observe, on se renseigne. Ca fait partie de notre travail quotidien au même titre que de faire progresser l'équipe sur le terrain. On ne sait pas quel sera l'état du marché cet été. Nous, on veut trouver un bon équilibre comme avec les arrivées d'Axel (Disasi) et Krépin (Diatta). On cherche des jeunes talents à fort potentiel mais qui ne soient pas trop cher. On doit bien évaluer la situation, prendre notre temps pour faire les meilleurs choix."