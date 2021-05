Niko Kovac : "Physiquement, on est les plus forts de Ligue 1"

Avant de se rendre à Lens, dimanche à 21h pour la dernière journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'ASM a évoqué la forme physique de ses joueurs.

Le club princier va défendre sa troisième place dans le Nord. Un succès et il n'aura pas besoin de regarder le résultat de Lyon (qui recevra Nice dans la même temps) pour savoir s'il conserve sa place en Ligue des champions.

Craignez-vous que la défaite en finale de Coupe de France contre le Paris-SG (0-2, mercredi) plombe le moral de vos joueurs ?



Non. On était tous déçus après le match, mais dès jeudi matin, j'ai vu certains joueurs sourire, et tout allait bien ce matin. Maintenant, on une nouvelle finale à jouer, et cette fois, on va la gagner.

Serait-ce une grosse déception de finir quatrième après une si belle saison ?

Si on se souvient de là où on vient, je dirais non. On connaît la situation où on se trouvait en début de saison, et on connaît la situation actuelle. Une qualification en Ligue Europa, ce serait déjà un bien meilleur résultat que la saison dernière (9e). On fait une super saison jusqu'à maintenant. Personne ne s'attendait à voir un aussi bon Monaco, avec cette agressivité, cette intensité, cette façon de défendre et les buts qu'on a marqués, avec une telle progression de nos joueurs. Personne ne s'attendait à ce qu'on joue une finale de Coupe de France. On peut juste rendre cette saison meilleure. Je suis heureux de ce qu'on a fait, mais en compétiteurs, on va essayer de gagner le dernier match face à un très bon adversaire. Ce sera un match difficile.

On maintient notre vitesse de course, notre agressivité et on a couru plus de kilomètres que Paris

Sentez-vous votre équipe fatiguée ?

Non. Et les datas le montrent. Quand on analyse les chiffres, on voit qu'on maintient notre vitesse de course, notre agressivité, et on a couru plus de kilomètres que le Paris-SG lors de la finale. Ils ont couru 114 kilomètres, et nous 121. On est physiquement les plus forts du Championnat.

Croyez-vous au titre, qui reste mathématiquement possible ?

Il faudrait un gros, gros, gros miracle (sourire). Ils peuvent arriver dans le foot mais on ne regarde pas la première place, elle se joue entre Lille et le PSG. Nous, on se concentre sur la troisième place. Je ne crois pas à la première car Lille est trop fort pour concéder autant de buts, et le PSG aussi. À l'instant T, Lille a les meilleures cartes avec un point d'avance. Ce n'est pas facile mais je pense qu'ils vont le faire.

Sofiane Diop pourra-t-il jouer ?

Je le vois sur le terrain jour après jour. Jeudi, je n’étais pas assez confiant. Parfois il semble bien et des fois moins. Il ressent encore des douleurs. Il est important mais s’il n’est pas prêt à 100 %, il n’y aura pas de raison de l’utiliser.