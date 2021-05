Niko Kovac, le coach de l'AS Monaco: "Trois matchs, trois finales"

Coach, vous avez disputé plusieurs finales de Coupe. Comment aborde-t-on le match d’avant ?

Tout d’abord, on est très heureux d’être en finale après une longue attente pour le club. On ne pense qu’à Rennes, c’est toujours la même chose depuis le début de saison. On est dans une excellente dynamique, on sait ce qu’il faut faire pour être performant.

Comment se passe votre mise au vert ?

On a vraiment tout ce dont a besoin à notre hôtel. J’ai le sentiment que les joueurs sont bien ensemble, on en avait besoin. La famille n’est pas là, mais ce n’est que deux semaines dans l’année, deux semaines très importantes dans leur carrière. On veut atteindre de grands objectifs. Je suis très confiant pour les trois derniers matchs de la saison.

Ce serait un échec de ne pas finir sur le podium ?

Quand on commence la saison, l’ambition était claire : retrouver l’Europe. On l’a fait à cinq, six journées de la fin. On est très heureux, mais on peut viser plus haut. On fera le maximum, vous pouvez compter sur nous.

Dans quel état physique se trouve Kevin Volland, qui joue tous les matchs ?

Il travaille très bien. Il a encore fait de gros efforts pour l’équipe contre Rumilly. Le terrain était difficile, mais il a beaucoup couru. Il porte l’équipe avec Wissam (Ben Yedder). Ce sont deux joueurs essentiels, qui ont énormément marqué et fait marquer depuis le début de saison. Ils s’entraident. C’est plus facile pour eux depuis qu’on prend moins de buts.

Allez-vous à suivre en direct les résultats de vos concurrents ?

Non, je serai focus sur le nôtre. On doit l’emporter, le reste on verra après le match.

Quel regard portez-vous sur cette équipe rennaise ?

Je me souviens très bien du match aller. On avait dominé la première période, mais on avait perdu sur la fin. Depuis, on a énormément progressé. Rennes réalise une très belle fin de saison avec un nouvel entraîneur. C’est une équipe très bien organisée. Il nous reste trois matchs, trois finales. C’est pour ça qu’on joue au football.

Sur un plan personnel, comment abordez-vous ces trois rendez-vous ? Dormez-vous bien ?

Oui, très bien. Mais le plus important, c’est le sommeil de mes joueurs. On a un groupe avec un super état d’esprit. L’ambiance est très agréable à l’hôtel. Les relations sont excellentes entre nous. On peut parler de famille, on boit des cafés ensemble sur la terrasse, on discute par petits groupes. Il y a une belle osmose entre les joueurs et le staff. C’est l’une des clés du succès, de notre réussite cette saison.