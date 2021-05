Niko Kovac explique pourquoi il a placé les joueurs de l'AS Monaco dans une bulle sanitaire avant la demi-finale de Coupe de France

Coach, qu’est-ce qui vous a poussé à placer le groupe dans une bulle sanitaire?

Il y a deux raisons : on veut être dans une bulle de performance, on joue peut-être quatre matchs en dix jours, des matchs très importants. Deuxièmement, on se protège du Covid, le risque zéro n’existe pas, mais je veux qu’on soit focus et tous ensemble. On en a besoin.

Qui a pris cette décision?

J’en ai discuté avec Paul (Mitchell), James (Bunce), le directeur de la performance. C’est une période difficile, on doit être concentré. On se rendra dans un hôtel à Eze. On a deux grands objectifs : se qualifier pour la finale et finir troisième. Le club n’a pas joué de finale de Coupe de France depuis onze ans, ça fait long...

En avez-vous parlé avec vos cadres en amont?

Oui, bien sûr. On l’a expliqué aux cadres lors d’une réunion. Ils sont ensuite allés présenter le projet au reste du groupe. Tout le monde était d’accord. On est très ambitieux, on a envie d’aller le plus haut possible et de réduire les risques. Ça va se jouer sur des détails, aller chercher les 1 ou 2% qui manquent. Cette bulle ne nous fera pas gagner tous nos matchs, mais on veut mettre toutes les chances de notre côté.

Qu’avez-vous à craindre de cette équipe de Rumilly?

Le danger est toujours là. Tout le monde s’attend à une victoire de Monaco. Je respecte toutes les équipes. Rumilly travaille très dur, les joueurs ont un rêve, le plus grand de leur carrière. Jouer une finale dans le plus grand stade en France, ça fait envie à tout le monde. Rumilly va tout donner. Si on est à 60%, on perdra ce match. Il faut tout donner, ne pas penser à Rennes, ni à Lens.

Où en sont les blessés?

Jovetic n’est pas disponible pour Rumilly, il progresse, c’est de mieux en mieux. Quant à Sofiane (Diop) et Krépin (Diarra), on fera un point après l’entraînement du jour. Ils sont sur la bonne voie. La santé de mes joueurs est ce qu’il y a de plus important à mes yeux.