Niko Kovac convoque 27 joueurs pour la finale de la Coupe de France AS Monaco-PSG

Le technicien croate a retenu Stevan Jovetic et Sofiane Diop. Le Monténégrin et le Français reviennent dans le groupe après un pépin au mollet et une entorse de la cheville. Il n'est pas certain, surtout pour Diop, que les deux joueurs puissent fouler la pelouse de Saint-Denis.

Kovac a également retenu Benjamin Lecomte, son portier titulaire. L'ancien Lorientais est le numéro 1 en Ligue 1, mais il a vu Radoslaw Majecki disputer l'intégralité des matchs de Coupe de France cette saison.

Willem Geubbels, lui, a purgé ses trois matchs de suspension après son exclusion contre Lyon. Il fait son retour dans le groupe.

Même situation pour Pietro Pellegri, absent contre Rennes dimanche dernier en raison de douleurs lombaires.

le groupe

Gardiens: Lecomte, Majecki, Mannone

Défenseurs: Aguilar, Badiashile, Ballo-Touré, Caio Henrique, Disasi, Maripán, Matsima, Sidibé

Milieux: Diatta, Diop, Fàbregas, Florentino Luis, Fofana, Gelson Martins, Golovin, Matazo, Millot, Tchouameni

Attaquants: Ben Yedder, Decarpentrie, Geubbels, Jovetić, Pellegri, Volland