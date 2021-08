Niko Kovac confirme Alexander Nübel en tant que gardien titulaire de l'AS Monaco

Titularisé mardi lors du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions à Prague, Alexander Nübel va enchaîner contre Nantes ce vendredi soir pour la première journée de Ligue 1.

"Je suis satisfait de sa première prestation, il a fait du bon travail, Son jeu au pied lui permet d'organiser le jeu. Ca m'a surpris mais dans le vestiaire, il a pris la parole, il a poussé ses coéquipiers, a expliqué son coach Niko Kovac devant la presse. J'avais dit en préparation que le gardien qui jouerait ce match serait sûrement celui qui resterait numéro 1 ensuite. Alexander a mérité d'enchaîner. Il a les qualités pour aider l'équipe. Mais il sait aussi qu'il va faire face à beaucoup de concurrence. Il y des mecs qui poussent derrière."

Arrivé pour un prêt de deux saisons en provenance du Bayern Munich, Nübel a bénéficié de la blessure du numéro 1 de la saison dernière Benjamin Lecomte (déchirure au quadriceps) en tout début de préparation pour montrer ses qualités et s'imposer.

Le coach monégasque a confirmé par ailleurs que les recrues Jean Lucas et Myron Boadu seraient dans le groupe pour affronter les Canaris.

"La présaison a été longue. On a bien commencé avec une victoire à Prague, maintenant, on a hâte de reprendre le championnat, de se confronter aux autres. On a des ambitions. On veut montrer le meilleur de l’AS Monaco", a-t-il déclaré.