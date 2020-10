Niko Kovac après la défaite de l'AS Monaco à Brest: "On doit être plus méchants dans la surface''

Niko Kovac (entraîneur de Monaco)

"Je suis frustré parce qu'aujourd'hui le match a été très positif pour nous. Nous étions bien en place, nous avons eu des opportunités pour marquer, mais on ne donne pas tout, on n'est pas à 100% pour mettre la balle derrière la ligne de but. On doit y croire plus, être plus méchants quand on est dans la surface. Nous avons besoin de mecs qui veulent marquer et ce n'est pas seulement le problème de nos buteurs. C'est aussi celui de nos milieux, je veux plus de joueurs dans la surface. Comment j'explique notre début de match? Nous n'avons pas été assez agressifs dans les quinze premières minutes. On a été trop passifs dans les duels. Nous avons eu ensuite une bonne réaction. On a été plus actifs avec et sans ballon, mais le problème c'est que quinze minutes suffisent à perdre un match. On doit travailler la constance pendant 90 minutes. Il va falloir réagir contre Montpellier. Aujourd'hui, c'était une bonne opportunité de prendre un point voire plus, mais on a manqué d'efficacité devant. J'ai remplacé Wissam (Ben Yedder, NDLR) à l'heure de jeu parce qu'il a été touché à la cheville en première période. La question du changement s'est posée dès la mi-temps, mais on a convenu qu'il resterait sur le terrain. Je l'ai fait sortir ensuite pour ne prendre aucun risque."

Ruben Aguilar (défenseur de Monaco)

"On a mis vingt minutes à se mettre en place et ça se joue là-dessus. On s'est fait surprendre dans les duels et moi le premier sur le but. Je ne sais pas s'il y a faute (sur Biancone), ce n'est pas à moi de juger, mais on s'est mis dans une situation compliquée qu'on aurait pu éviter. On n'est pas entrés dans le match de la meilleure des façons. Malgré ça, je trouve qu'on a quand même fait une bonne partie. On a eu la possession et les occasions en seconde mi-temps. Si on avait gagné le match, c'est ce qu'on nous aurait dit. On n'a pas été récompensés et c'est comme ça. Brest n'a eu que deux-trois occasions et a marqué direct. Ensuite, ils ont très bien défendu. Ça va venir parce qu'il y a quand même de très bonnes choses et un plan de jeu qu'on va pouvoir travailler pendant quinze jours (grâce à la trêve internationale)."