Nice arrache la victoire dans les arrêts de jeu dans le derby contre Monaco (2-1)

Dominateur en première période, ponctuée par l'ouverture du score de Ben Yedder, Monaco a laissé le second acte au Gym qui s'impose logiquement en fin de match grâce à un doublé de Dolberg dont le deuxième but inscrit à la 93eme.



Réorganisé en 4-4-2 après la pause, Nice est logiquement revenu au score par Dolberg et a, globalement, dominé les débats en seconde période, Monaco terminant même le match dix après l'expulsion.



Sur la dernière action du match, Dolberg a crucifié Lecomte d'une subtile déviation du gauche sur un centre raté de Wagué. Nice double Monaco au classement avec cette victoire.