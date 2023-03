"Ne pas oublier les bases". Les mots de Philippe Clement avant Ajaccio - AS Monaco

La non-sélection de Disasi en équipe de France

"Le sélectionneur fait ses choix . Ils sont personnels. Il y a beaucoup de concurrence pour faire partie de cette sélection. Il y a beaucoup de bons joueurs qui évoluent dans des plus grands championnats. On doit être fier d’avoir avec Youssouf Fofana un joueur en équipe de France. Axel a beaucoup progressé au cours de cette dernière année. Sur quelques détails, il est un peu moins bien. Il a faim de montrer son meilleur visage. Aucun joueur au monde ne reste onze mois à ce haut niveau de performance".

L'état de forme des mondialistes

"Honnêtement, je ne pense pas que ça soit un problème physique. Il y a trois semaines passées, ils étaient en grande forme. On a dû changer des choses avec les blessures. Ça a changé la dynamique. Ca a eu des répercussions. A l’entraînement, je ne les sens pas plus fatigués qu’il y a trois semaines. Il y a des avantages d’être international mais pas que. Ils ont un autre statut, ils doivent le gérer. Ce n’est pas un problème. Cette phase qu’ils traversent va les faire grandir. Quand Monaco va moins bien, ce sont les premiers qu'on regarde, ainsi que l’entraîneur naturellement. Mais ils ont envie de changer les résultats. Ils ont faim."

Le statut de favori contre Ajaccio

"Je n’aime pas ce mot de favori. Je ne pense jamais comme ça. Les joueurs sont conscients qu’on doit gagner. C’est un environnement très chaud là-bas. Ils vont se battre sur chaque action, chaque duel. On devra être fort et faire de bonnes choses avec le ballon. C’est spécial de jouer en Corse."

La réaction du groupe

"Ce n’est pas un groupe de grands parleurs mais j’ai vu de bonnes choses à l’entraînement et ça reste le plus important. Tu peux parler pendant des semaines, mais ce sont les actes le plus important. On doit le faire à Ajaccio. On ne doit pas oublier les bases de notre jeu. On a parlé de ça, on a montré des images. On doit être plus compacts, avoir plus de communication, être très dynamiques. Jouer vite quand on a le ballon. Contre Reims, les distances entre les lignes étaient trop grandes. On doit prendre plus de responsabilité pour boucher ces espaces, se parler davantage. Quand on fait ça, on est une bonne équipe."

Les absents

"Maripan était encore un peu juste par rapport à d'autres le week-end dernier mais il s’est entraîné sans strap cette semaine. Kevin Volland est encore absent. Gelson ne sera pas là non plus. Il a ressenti une gêne aux adducteurs. Ben Seghir était malade, il s’est entraîné mercredi, ne s'est pas entrainé jeudi mais était là aujourd'hui (lire ce vendredi)."