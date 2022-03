"Ne le sous-estimez pas"… Le directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell, soutient son entraîneur Philippe Clement

Paul, quel est votre état d’esprit avant les deux matchs de cette semaine contre Braga et Paris?

D’abord, un petit peu en colère et déçu de ce week-end. Ma femme m’a écrit parce qu’on a vu une image de moi à la TV après le résultat et elle m’a dit que mon regard valait un million de mots. Quand je suis arrivé au club, j’avais dit que c’était un projet de long terme.

J’avais été très clair sur le fait que si on perdait des matchs, il faudrait perdre d’une certaine manière, et ce n’était pas celle-ci. La dernière demi-heure n’était pas acceptable pour ce club. Quand vous mettez ce maillot, vous devez montrer de la fierté et vous battre jusqu’à la dernière minute. J’étais très en colère dimanche, encore le lundi. Petit à petit, j’ai commencé à me projeter sur Braga (demain 18h45 au Louis-II, 1/8e retour de Ligue Europa, NDLR).

Et vous croyez à l’exploit après la défaite 2-0 à l’aller?

On est capables de marquer deux ou trois buts. Ce qu’on a montré à Braga prouve qu’on peut se créer de grosses occasions. On est toujours dans le jeu. On doit y croire, être agressifs et entrer dans le match avec la même mentalité que face au Chakthior (cet été, lors du barrage retour de Ligue des champions). Jeudi, on doit montrer une réponse après Strasbourg, dans la mentalité, l’attitude.

"J’ai une totale confiance en Philippe Clement"

Est-ce la semaine la plus importante depuis votre arrivée à Monaco?

Chaque semaine l’est.

Pas plus importante qu’une semaine lambda? Parce qu’elle peut décider de pas mal de choses…

Mais on a encore dix matchs à jouer, donc 30 points à aller chercher. Ce que m’a appris le football, c’est que rien n’y était impossible. Nous devons donc continuer de croire à la Ligue des champions. On doit travailler pour trouver de la régularité. La 2e place est au niveau de points le plus faible depuis une décennie, donc ça montre comme la L1 est compétitive.

Paris (dimanche 13h), c’est toujours un match spécial, contre un très bon ami à moi (Mauricio Pochettino). C’est une affiche pour nous débarrasser de notre déception de Strasbourg. L’équipe a montré avec Philippe (Clement) qu’elle était bien lors des gros matchs. Elle répond parfois mieux dans de grosses ambiances.

Avez-vous parlé avec les joueurs depuis dimanche?

J’ai de bonnes relations avec tout le monde, du capitaine aux plus jeunes. Ils connaissent tous mes attentes. L’entraîneur a parlé après le match et il a été suffisamment clair pour que tout le monde connaisse son sentiment et le mien. Je n’étais pas du tout content: ils connaissent mon langage corporel et savent ce que mon silence envers eux signifiait.

Avez-vous toujours confiance en Philippe Clement?

J’ai une totale confiance en lui. C’est un gagnant, un coach extrêmement studieux et travailleur. Il était encore là à 21h, hier, quand j’ai quitté le centre d’entraînement. Il est le premier à arriver et le dernier à partir. C’est un super entraîneur (sous contrat jusqu’en 2024). Il a aussi déjà montré qu’il savait faire progresser les jeunes.

Il terminera donc la saison et sera encore là pour la suivante…

Oui, on va lui donner tout notre soutien. On doit être patients et lui donner du temps. Le dernier entraîneur (Niko Kovac), on lui avait accordé notre soutien pendant seize mois. Philippe a besoin de la même chose. Il sera un grand investissement dans les prochaines saisons pour le club.

"Le départ de Kovac? Je n’ai pas de regret"

Il n’a pas encore de résultats. Qu’aimez-vous dans ce qu’il fait?

Il a une formidable éthique de travail, que je n’avais déjà vu que dans les tout meilleurs entraîneurs. Vous devez être minutieux, vous devez être attentifs à tous les détails. Il est très bon sur le terrain, c’est un très bon communicant, il peut passer d’une langue à une autre et c’est très important dans notre vestiaire.

Comment réagissez-vous quand vous lisez que vous devez sûrement regretter d’avoir viré Niko Kovac au vu du manque de résultats…

Vous ne devez jamais avoir de regrets dans la vie. Je peux faire des erreurs bien sûr, je suis un être humain. Mais on avait fait une analyse très poussée de la situation, avec beaucoup plus d’informations que n’importe quel commentateur. Parfois, il faut prendre des décisions en vue du long terme, je sais qu’elles ne sont pas forcément comprises à l’extérieur, mais elles sont faites pour le bien du club.

Philippe Clement doit-il se montrer plus dur avec les joueurs?

Dimanche soir, si vous aviez demandé à tous les joueurs: "Est-ce que Philippe Clement est trop soft?". Ils vous auraient répondu le contraire. Si vous aviez demandé au staff, qui était à dix mètres de la porte du vestiaire, il aurait dit la même chose. C’est un gagnant et s’il était trop cool, il n’aurait pas gagné des trophées. Je vous rappelle que c’était un défenseur central et je n’en ai jamais croisé un de soft. Bien sûr, son management est différent de celui de Niko mais ne le sous-estimez pas.

Que dites-vous aux fans qui sont très déçus par les résultats?

Je pense avoir de bonnes relations avec eux. Je les rencontre aussi souvent que je le peux. Je comprends leur déception mais c’est un nouveau projet qui se met en place. J’espère que depuis dix-neuf mois, ils ont entendu notre cohérence et vu ce que nous essayons de faire. Strasbourg n’était pas un point de référence par rapport à tout ce qui a été accompli ces dix-neuf derniers mois. On a essayé sans cesse de reconstruire le club et de le remettre à sa place.

Mais je crois aussi qu’ils sont intelligents. Ils ont raison de nous critiquer après la défaite à Strasbourg. Mais notre avenir s’annonce radieux. Nous sommes dans un processus sain malgré la Covid et la crise des droits télé. Je n’ai pas de doute qu’avec leur soutien, à domicile comme à l’extérieur, nous leur apporterons du succès dans le futur. Ils savent que je ne tolère pas le manque d’effort et une mauvaise attitude. Les joueurs le savent aussi et j’espère une grosse réponse de leur part dans les prochaines semaines.

"Je ne suis pas inquiet pour mon poste"

Comment vous sentez-vous quand vous lisez des ‘‘Mitchell out’’ sur les réseaux sociaux?

Je pense que c’est ma femme qui doit les écrire (rire). Moi, je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux. Je ne lis pas ce que les gens disent. Dès que vous prenez une décision, c’est du 50-50. Une moitié aime, l’autre non. Quand j’étais joueur, je me suis cassé la jambe et j’ai arrêté ma carrière. J’ai alors appris que les gens n’écrivent pas que des choses sympas. Je sais que nous travaillons dur et je vois tout ce que nous construisons. Je suis fier du travail que nous avons fait.

Êtes-vous inquiet pour votre poste?

Non. Je parle régulièrement avec le président. C’est un homme ambitieux et intelligent. J’ai travaillé avec pas mal de présidents et ils veulent tous des résultats. Hier (lundi), il avait du mal à comprendre nos performances. Il était déçu comme je le suis, bien sûr. Puis il a pris du recul. Cela fait dix ans qu’il est dans le foot et il comprend qu’il faut parfois de la patience. Il m’apprécie. Notre aventure et notre stratégie sont basées sur du long terme et le chemin du succès n’est pas rectiligne.

C’est pourquoi mon travail ne concerne pas seulement l’analyse des résultats et la saison. Mon boulot, c’est aussi des choses qu’on ne voit pas. Je suis là pour structurer le club et il sait ce que je fais. Est-ce que je ressens une pression? Je me mets une pression personnelle tous les jours. Même si je ne suis pas dans le foot pour les statuts ou ma réputation.

Serez-vous toujours Monégasque la saison prochaine?

Oui, sauf si vous savez des choses que je ne sais pas (rires). Je n’ai jamais ressenti autant d’énergie que dans ce projet. J’ai joué longtemps au football. J’ai vu les bonnes choses et les difficultés de ce sport. Un travail sur le long terme est la voie du succès. Je n’ai jamais eu aussi faim.

Vous n’avez donc pas l’intention de rejoindre Manchester United? On vous a vu en photo à Old Trafford, à côté de l’entraîneur du club, Ralf Rangnick…

Non, c’est juste que j’y ai grandi et ma femme aussi. Mon accent vient d’ailleurs de là-bas (rire). Une partie de notre famille y est basée et ma fille vient d’y acheter sa première maison. J’y reviens donc quand je peux. Je suis fier d’en être originaire.

Mais j’avoue qu’à chaque fois que j’y retourne, Ralf me dit: "Viens prendre un café". On est amis, intimes. On a travaillé côte à côte pendant longtemps. On a eu du succès à Leipzig et voyagé à travers le monde. J’avais deux heures de libre ce jour-là et, avant de rentrer à Monaco, je suis allé voir le match de Youth Cup avec lui.