Nantes officialise la nomination de Raymond Domenech, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd'hui un club mythique français comme le FC Nantes. J'ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang", a confié Domenech, 68 ans, sur le site du club.

Le technicien, qui s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club des bords de l’Erdre, remercie "tout particulièrement" le président Waldemar Kita pour "cette magnifique opportunité de retrouver les terrains et de commencer avec ce magnifique derby contre Rennes le 6 janvier". "Allez Nantes!", ajoute l'ancien arrière international.

Raymond Domenech succède à Christian Gourcuff, limogé début décembre et devient ainsi le 15e entraîneur de Nantes -- sans compter les intérims -- depuis l'arrivée du président Waldemar Kita en 2007. Les Nantais n'occupent actuellement que la 16e place de la Ligue 1.

Devenu consultant dans les médias, il n'a plus été en charge d'une équipe depuis la grève des joueurs français à Knysna (Afrique du Sud) lors de la Coupe du monde 2010, et n'a plus été entraîneur de club depuis Lyon (1988-1993).

"Le FC Nantes est heureux de pouvoir compter sur l'expérience de Raymond Domenech pour la suite de la saison 2020-2021", s'est félicité Waldemar Kita, cité dans le communiqué.

"C'est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l'ancien sélectionneur de l'Équipe de France, habitué au haut niveau, à notre club", a-t-il ajouté.