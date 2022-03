Nantes bat l'AS Monaco et rejoint l'OGC Nice en finale de la Coupe de France

Au bout du bout et d’une séance de tirs au but, qui a vu Ben Yedder et Tchouameni rater leur tentative, Nantes s’est qualifié pour la finale de la Coupe de France. Le 8 mai prochain, ce sera Nantes contre Nice au Stade de France.