Nantes-AS Monaco: les notes des joueurs monégasques

Lecomte (7): Auteur de deux interventions décisives en première période (7’, 45+2’). Le portier monégasque a réalisé un sans faute et a sauvé les siens à la 90’ en détournant du pied un tir de Youan.

Jermerson (3): Il est venu épauler Gelson Martins en difficulté sur les accélérations de Simon côté droit. N’a pas toujours pris le dessus dans les duels et a beaucoup souffert en fin de match. Très compliqué pour lui.

Glik (5): Il se fait prendre de la tête par Coulibaly (45’+2) et a eu globalement du mal dans les airs. A plutôt bien lu le jeu au sol et n’a rien lâché en fin de rencontre alors que l’équipe subissait.

Badiashile (5): Comme souvent avec le jeune international espoir de 18 ans, il y a eu du bon et du moins bon. Il a offert de la tête une première grosse occasion à Coulibaly en jouant sa remise de manière un peu trop nonchalante. A perdu quelques ballons précieux mais a également pas hésité à porter le surnombre au milieu.

Martins (5): S’il s’est procuré pas mal de situations en contre, le Portugais a d’abord dû défendre aux côtés de Jermerson. Le Nantais Simon lui a posé beaucoup de problèmes dans son couloir mais s’en est mieux sorti que le Brésilien.

Bakayoko (5): S’il a perdu quelques ballons en début de match, son impact au milieu de terrain a été précieux. Il a permis de limiter les combinaisons nantaises.

Silva (5): bien revenu couper sur Simon (12’), le Portugais devait apporter plus de stabilité au milieu. L’entente avec Bakayoko a permis à Golovin de jouer bien plus librement. S’il a parfois ralenti la transmission de balle, le joueur prêté par Leicester n’a rien lâché.

Golovin (6): hyper actif sur les contre-attaques, le milieu de terrain russe a eu un peu plus de mal à gratter les ballons. Mais en l’absence de Fabregas sur le banc, Golovin devait endosser le rôle d’électron libre créateur. Sa merveilleuse passe pour Ben Yedder sur l’ouverture du score prouve qu’il a réussi sa mission.

Dias (5): Il a bien contenu Bamba en première période avant de lâcher du terrain après la pause. Intéressant quand il est arrivé à casser les lignes en phase offensive.

Ben Yedder (7): Quel joueur! Sur ses premiers ballons, Pallois avait semblé prendre le dessus. Et puis est venu cet éclair sur l’ouverture du score. L’appel et la réalisation ont été exécutés à merveille. Plus timide en deuxième période. Remplacé par Fabregas (91’).

Slimani (6): Il a parfois joué à contre-temps et a été un peu plus difficile à trouver. Il est au départ de l’action du 0-1 en servant de relais comme il sait si bien le faire. L’Algérien, peu en réussite dans les 30 derniers mètres a beaucoup œuvré dans le repli défensif. Remplacé par Balde (79’).