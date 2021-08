Myron Boadu avec l'AS Monaco, c'est confirmé

Le transfert de Myron Boadu à l’AS Monaco est concrétisé. Le Néerlandais de 20 ans, dont l’agent est Mino Raiola, a un temps été "envoyé" chez le voisin de l’OGC Nice et sa nouvelle colonie Oranje. Mais c’est bien à l’ASM que l’attaquant va poursuivre une carrière déjà très riche pour son jeune âge. Le joueur, qu’on dit rapide et adroit, a signé pour remplacer numériquement Stevan Jovetic en tant que doublure de Wissam Ben Yedder. L’attaquant néerlandais de 20 ans a signé à l’ASM pour 5 ans. Un vrai pari sur l’avenir. Le voilà lié au club du Rocher jusqu’au 30 juin 2026.

"C’est une grande étape pour moi et je ressens beaucoup de fierté en m’engageant avec l’AS Monaco. Je tiens à remercier le club pour la confiance placée en moi. L’AS Monaco sort d’une saison réussie avec un retour en Coupe d’Europe à la clé. Je sais qu’ici, les jeunes joueurs comme moi ont tout ce qu’il faut pour progresser. Mon but est de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités au collectif. J’ai hâte de débuter cette nouvelle aventure", a dit le protégé de Mino Raiola.

"Myron a démontré beaucoup de qualités et dispose, malgré son jeune âge, d’une expérience intéressante à l’échelle internationale. Son arrivée s’inscrit dans notre volonté de consolider la compétitivité de l’effectif et de poursuivre notre progression de façon durable", affirme Oleg Petrov, Vice-président Directeur Général de l’ASM.

De son côté, Paul Mitchell, Directeur sportif, déclare: "Au vu de son niveau élevé de performance et de la trajectoire prise par sa jeune carrière, plusieurs options s’offraient à lui. Nous sommes ravis qu’il ait privilégié l’environnement et le projet sur le long terme que nous sommes en train de bâtir pour poursuivre sa progression. Son âge et son profil correspondent parfaitement à la stratégie du club et à ce que nous mettons en place. Ses qualités vont permettre d’étoffer encore un secteur du jeu déjà très relevé de notre effectif. A 20 ans, il affiche déjà depuis plusieurs saisons une régularité dans sa capacité à être décisif face au but, ce qui a justement été récompensé avec sa sélection."

une vraie carte à jouer

Dans cette saison européenne où le turnover sera primordial, Boadu a une vraie carte à jouer pour sa première aventure à l’étranger.

Il faut dire que le natif d’Amsterdam a déjà du vécu malgré son jeune âge. Sous le maillot de l’AZ Alkmaar, son club formateur, il joue ses premières minutes en professionnel dès l’âge de 17 ans lors du dernier match de championnat. Ses débuts auraient même pu être plus précoces sans une grave blessure au genou qui l’éloigne des terrains presque toute cette saison-là. L’année suivante, c’est un problème à la cheville qui freine sa progression (10 apparitions) et l’avant-centre doit attendre l’exercice 2019-2020 pour s’installer véritablement comme un titulaire et prendre part à 39 matchs en club toutes compétitions confondues. Au total, entre ses convocations en coupe nationale (3), en C3 (19), en C1 (2) et en championnat (64), le compatriote des néo-Niçois Calvin Stengs, Justin Kluivert et Pablo Rosario a joué 88 fois en professionnel avec l’AZ Alkmaar.

Ses statistiques, notamment en Eredivisie, sont assez convaincantes. La saison dernière, Myron Boadu a trouvé le chemin des filets à 15 reprises en championnat, un but de plus que lors de l’exercice 2019-2020, arrêté à la 25e journée en raison de la crise sanitaire. Le calcul est simple, sur les deux dernières années, cela revient à 29 buts en 55 apparitions de première division néerlandaise. Mais ce n’est pas tout…

Ce jeune avant-centre compte également 6 buts en Europa League (tours de qualification compris). Au total, le ratio de l’attaquant sur les 88 matchs est très encourageant : un but toutes les 176 minutes. « C’est un tueur devant les cages, estiment ceux qui sont parvenus à rassembler 6000 abonnés autour de leur passion du football hollandais. Boadu est rapide, puissant. Il va amener de la percussion et de la profondeur. Il a aussi besoin qu’on lui crée des occasions et de l’espace. Ce que font très bien Ben Yedder et Volland. Le système dans lequel joue Monaco peut lui convenir parfaitement. A lui maintenant de confirmer tout son potentiel.»

Eligibile à la sélection ghanéenne, Myron Boadu a choisi de jouer pour les Pays-Bas. Il n’a pour le moment qu’une seule sélection en équipe A mais compte déjà un but. C’était en 2019 lors d’un match de qualification pour l’Euro 2020 face à l’Estonie (5-0). En attendant qu’une nouvelle chance se présente, l’Amstellodamois flambe chez les Espoirs, avec lesquels il présente la belle stat’ de 9 buts en 10 sélections. Passé par toutes les catégories de jeunes, Boadu a même inscrit un doublé face aux Bleuets à l’Euro Espoirs fin mai. Ses buts ont été synonymes d’élimination en quart de finale pour Sylvain Ripoll et ses joueurs. Aurélien Tchouaméni, Benoît Badiashile et Youssouf Fofana s’en souviennent forcément.