Monaco-Toulouse: Diatta et Golovin absents du groupe monégasque

Sixième, elle n'est plus européenne. Il lui faudra battre le TFC et espérer un faux pas de Lille ou Rennes pour récupérer un billet continental. Pour remplir sa mission, Philippe Clement ne pourra pas compter sur Aleksandr Golovin. Le Belge s'est également passé des services de Krépin Diatta, après avoir écarté Ismail Jakobs pour raison disciplinaire.

Philippe Clement et Monaco seront privés de Malang Sarr (gêne musculaire et opéré), Aleksandr Golovin (adducteurs) et Krépin Diatta (choix), ce samedi soir (21h) face à Toulouse.

Le Russe s'est blessé à l'entraînement jeudi sur une glissade. L'absence du Sénégalais, elle, serait liée à ses performances décevantes des dernières semaines. Elle ne serait pas le résultat des mots forts qu'il a prononcés samedi dernier à Rennes, après le revers de son équipe (2-0). L'ancien du Club Bruges avait confié que tous ses partenaires ne tiraient pas dans le même sens.

Pour rappel, Ismail Jakobs a été mis à l'écart du groupe et il ne jouera pas face au TFC. L'international sénégalais aurait un peu trop festoyé lors du Grand Prix de Monaco de Formule 1, le week-end dernier.

Le groupe monégasque

Gardiens : Nübel, Didillon, Lienard.

Défenseurs : Disasi, Henrique, Matsima, Maripan, Vanderson, Aguilar, Okou.

Milieux : Matazo, Minamino, Akliouche, Diop, Camara, Ben Seghir, Fofana, Magassa, Coulibaly.

Attaquants : Ben Yedder, Embolo, Volland, Boadu.