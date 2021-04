Monaco s’impose à Angers (0-1) et revient à une longueur du PSG, le leader de la Ligue 1

Après un match poussif ce dimanche, c’est le rentrant Ben Yedder qui s’est mué en sauveur. L’international français avait suppléé Jovetic, touché au mollet en première période.

À la 78e minute, il est venu crucifier le gardien angevin après un excellent service de Fofana. Le buteur monégasque a également été très bon dans le jeu, distillant de nombreux caviars à ses partenaires.

Avec cette victoire, les Monégasques se replacent provisoirement à la deuxième place du championnat, à un point du PSG, et avec une unité d’avance sur Lille (3e) qui joue ce soir contre Lyon (4e). Ce choc de la 34e journée se tiendra à 21h au Groupama Stadium.

Le plus important est de rester solidaire et de donner le maximum

À l’issue de la partie, Wissam Ben Yedder s’est exprimé au micro de Canal + : "C’est important de gagner, toutes les équipes sont dures à jouer, c’est bien que l’on gagne ce match-là, même dans la difficulté. Chaque rencontre est différente, c’est le sprint final, on joue match après match et on prend ce qu’on a à prendre. Le fait que je sois remplaçant ? Le plus important est de rester solidaire et de donner le maximum".

La prochaine journée sera capitale pour l’ASM dans la course au titre. Elle recevra l’Olympique lyonnais pour le match de clôture de la 35e journée de Ligue 1, dimanche prochain (21h).