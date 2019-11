Monaco se sent lésé 7

Monaco a-t-il été défavorisé

par l’arbitrage ?

Oui. Les images le prouvent, il y avait faute sur Benjamin Henrichs au départ de l’action qui amène le but stéphanois. Un oubli arbitral qui a eu le don d’exaspérer Leonardo Jardim. Le coach portugais n’est pas du genre à s’en prendre aux arbitres chaque week-end. Mais du côté de l’ASM, on a l’impression que la coupe est pleine ; au classement de l’utilisation du VAR publié par L’Equipe, Monaco se retrouve bon dernier de Ligue 1 (de loin) après 12 journées, avec 7 décisions modifiées en sa défaveur contre 0 en sa faveur.

Or, l’ASM Monaco figurait en 19e position de ce même classement sur toute la saison passée.

Monaco trop poli, mal aimé, ou simple concours de circonstances défavorables qui tarde à s’inverser ?

La sortie virulente de Jardim dimanche soir sur le thème « Je demande du respect » aura le mérite de poser le problème et de mettre la pression. De bonne guerre.

Monaco a-t-il des insuffisances ?

Oui. Même si Henrichs est bousculé, la lenteur de la charnière monégasque face à cette situation de contre imprévue a sauté aux yeux. On se demande toujours si Jemerson, Glik et Badiashile sont complémentaires, et ce n’est pas cette défaite à Saint-Etienne qui lèvera les doutes. Ruben Aguilar, saignant lors de sa rentrée en seconde mi-temps, sera suspendu samedi face à Dijon (rouge).

Wissam Ben Yedder orphelin d’Islam Slimani ?

EN PARTIE, Oui. Islam Slimani (5 buts, 7 passes) est un joueur de classe et son entente avec l’ancien du FC Seville a été une composante importante du regain monégasque.

A quand le retour de Slimani, gêné par ses adducteurs et absent face à l’OM et les Verts ?

Du côté de l’ASM, on espère le voir rétabli pour la venue de Dijon ce samedi au Louis-II (20h). Même si la prudence reste de mise.

Ben Yedder a marché sur l’eau pendant 9 journées (9 buts), et à moins qu’il ne finisse à 35 buts, Monaco devra aussi être capable de compenser ses coups de moins bien.

Benjamin Lecomte a-t-il été fébrile ?

NON. A Geoffroy-Guichard, le gardien monégasque a au contraire dégagé de la sûreté dans ses interventions, avec une super parade au passage devant Hamouma en seconde période. A l’ASM, on est quand même loin des 14 buts encaissés en 5 journées du début de saison, et l’ancien gardien de la Paillade semble avoir digéré ses erreurs passées. C’est toujours ça de pris.

Claude Puel est-il en réussite ?

TOTALEMENT. L’ASSE, catastrophique en début de saison, affiche le meilleur bilan de Ligue 1 sur les 5 dernières journées, dont 3 victoires et un nul pour Puel depuis sa prise de fonction. Les trois meilleurs Stéphanois se nomment Saliba (18 ans), Youssouf (20 ans) et Bouanga (24 ans). A l’ASM, la touche fraîcheur, souvent déterminante dans cette Ligue 1, ne manque pas dans les rotations effectuées par Leonardo Jardim. MM. Golovin, Henrichs, Badiashile, Augustin, Ballo-Touré, Baldé ou Boschilia, c’est à vous d’en profiter pleinement.