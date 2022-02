Monaco renversé par Reims (1-2) au Louis-II

Ces deux dernières semaines, les Monégasques avaient déjà été accrochés par Lorient (0-0) puis Bordeaux (1-1), deux autres formations de la deuxième partie de tableau.

Wissam Ben Yedder a marqué le premier but du match, son quinzième de la saison en Ligue 1. Bien servi par Sofiane Diop, le capitaine monégasque a croisé une belle frappe (1-0, 55').

L'international français a failli doubler la mise trois minutes plus tard, mais sa superbe reprise du plat du pied, à l'issue d'un corner, a heurté le poteau. Quand Jean Lucas, idéalement placé, a envoyé le ballon au-dessus du but (82').

Jean Lucas expulsé

Incapables de faire le break et de se mettre à l'abri, les hommes de Philippe Clement ont été punis. Kevin Volland a dévié, de la tête, un coup franc rémois dans son propre but (1-1, 85'), juste avant l'exclusion stupide de Jean Lucas pour un geste d'humeur inutile et synonyme de second carton jaune (88'). Le Brésilien manquera la demi-finale de Coupe de France, mercredi à Nantes. Puis Ismail Jakobs a fait n'importe quoi sur la dernière action du match. L'Allemand a été passif devant Doumbia, qui a pu alerter Zeneli. Ce dernier s'est joué de Maripan avant de décaler Mbuku (1-2, 90'+3).

Ce résultat laisse les Rouge et Blanc 7es à huit points de Nice et Marseille, 2e et 3e du classement. "On aurait dû mieux contrôler le match, être plus concentrés dans une fin de rencontre folle. On a été nerveux et stressés. On doit apprendre de ces erreurs", a déploré Ben Yedder après le match.

Quelques minutes avant d'ouvrir la marque, le club princier avait déjà tremblé sur une frappe canon de Hornby venue s'écraser sur la transversale (48'). Quelques contres ont également semé le danger dans son arrière-garde, mais Alexander Nübel avait été décisif.

A noter que les Rémois ont averti leurs homologues monégasques juste avant le match qu'ils comptaient réaliser un geste symbolique pour condamner la guerre menée actuellement par la Russie en Ukraine. Par la voix de son président Jean-Pierre Caillot, le club champenois a indiqué soutenir certains de ses salariés ayant des liens avec l'Ukraine.

Une joueuse de l'équipe féminine est également Ukrainienne. C'est pour ces raisons que les Rémois ont choisi d'entrer sur la pelouse avec cinq minutes de retard. Une initiative forte alors que le club princier est détenu par le milliardaire russe Dmitry Rybolovlev depuis fin 2011.