Vendredi, Adi Hütter avait annoncé les forfaits de Vanderson et Maripan pour le déplacement à Lille. Elles s'ajoutaient aux blessures longue durée d'Henrique et Embolo. Hier, et alors qu'il était incertain depuis le milieu de semaine, Magassa a renoncé à son tour. Le défenseur et international Espoirs est touché au genou. Toujours en réathlétisation après avoir été opéré d'une pubalgie, Salisu manquera également à l'appel.

Le groupe monégasque :

Gardiens : Köhn, Lienard, Majecki.

Défenseurs : Cartillier, Jakobs, Matsima, Singo.

Milieux : Akliouche, Ben Seghir, Camara, Diatta, Diop, Fofana, Golovin, Matazo, Minamino, Zakaria.

Attaquants : Balogun, Ben Yedder, Boadu, Efekele.